Mica Tinelli y su novio, el jugador de Boca Lisandro López, decidieron tomarse unos días de descanso y disfrutar de la diversión e intensidad de los distintos parques de Disney y Universal Studios en la ciudad de Orlando.

Mica Tinelli viajó a Disney con su novio Lisandro López

A través de Instagram, Mica compartió la experiencia con su novio Lisandro, quien visitó por primera vez el lugar, y ella le sirvió de guía. Ambos compartieron distintas imágenes en las redes sociales, anunciando que ya se encontraban en el tradicional parque Magic Kingdom, abrazados bajo el famoso castillo.

Durante el recorrido, también visitaron Toy Story Land, un parque temático de la película de Woody y Buzz, y la atracción de Frozen, una de las películas favoritas de la hija de Marcelo Tinelli, entre otros lugares.

Mica Tinelli viajó a Disney con su novio Lisandro López

También se animaron a subir a las montañas rusas, y compartieron la filmación del momento en el que el vagón se incrusta en el agua. Aunque el clima brindaba un calor intenso, Mica y Lisandro pasaron unas horas a puro amor, recordando la infancia.

"Acá estamos, ya llegados a Disney. Estoy muy feliz porque Licha no conoce, así que mi felicidad es doble. Amo venir acá y me encanta que él pueda conocerlo. Me siento como una nena", dijo ella en una de sus stories. También visitaron el parque Animal Kingdom donde está ubicado el que para muchos es la mejor atracción de toda la ciudad: Pandora.

Con un amor consolidado, Micaela y Lisandro están juntos hace dos años, y hace casi un año que conviven.