Mica Tinelli y Licha Lopez mas unidos que nunca

La empresaria Micaela Tinelli, mantiene un perfil bajo en los medios, al igual que sus hermanos al no involucrarse en escándalos y polémicas mediáticas. Hace un tiempo que se rumorea de que la rubia, hija mayor de Marcelo Tinelli, estaría afrontando la separación de su novio, el jugador de futbol Licha Lopez.

La sospecha comenzó cuando en su cuenta de Instagram, no se vieron mas fotos juntos, lo que despertó la duda de muchos, entre ellos sus seguidores, hasta que la empresaria recibió una consulta de una de ellas: ¿Ya no estás más con Licha?". La rubia sin dudar respondió: Me preguntan un montón esto. Sí, estoy con Licha. En este momento nos alejamos por más tiempo, pero por cuestiones laborales de cada uno. A mí me gusta estar en mi país, conectar con mis afectos y mis cosas, y él está a full entrenando en México. La clave también es respetar siempre lo que quiere hacer el otro y en este caso nosotros somos así".

Mica Tinelli y Licha Lopez

Hace unos meses, Mica habló sobre la posibilidad de llevar la relación son Licha al siguiente nivel. "Queremos tener hijos, pero si no los tuve hasta ahora, fue porque tuve otras prioridades. Un hijo te cambia la vida... cuando sea el momento indicado, vendrán".

Mica Tinelli habló de Guillermina Valdés

Manteniendo siempre su perfil bajo y alejada de los problemas, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino habló de Guillermina Valdés después de la separación que tuvo con su padre. "Me sorprendió. Ya en el último tiempo los veía como un poco más distanciados, pero nunca pensé que iban a tomar la decisión de separarse", dijo la rubia.

Guillermina Valdés y su hijo Lolo

"Realmente se separaron en buenos términos, y yo a Guille la quiero mucho; está al lado en un evento ahora y papá también está bien, así que como los veo tranquilos me parece bien", agregó Mica sobre la ruptura después de mas de 8 años de relación de Guillermina Valdés con Marcelo Tinelli. Antes de finalizar, dijo: "Hoy si me preguntas no lo veo mucho, pero sé que se tienen mucho cariño, mucho amor, así que capaz que con el tiempo… y además tienen a Lorenzo, así que todo puede ser".