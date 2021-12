Mica Tinelli y Lisandro López compartieron fotos de sus románticas vacaciones en Nueva York

El 2021 no fue fácil para Mica Tinelli. Entre la internación y el trasplante de su madre, Soledad Aquino; y las críticas de las que es víctima en las redes sociales. Lejos de todo lo malo, y junto a su novio, Lisandro López, la directora creativa de “Ginebra” viajó a Nueva York para celebrar Navidad y recibir el nuevo año de a dos.

"Seguimos sumando momentos y conociendo lugares juntos. Vibras de Navidad", escribió la joven junto a una foto de los dos caminando por Dumbo, uno de los barrios más cool de la ciudad.

Las románticas vacaciones de Mica Tinelli y Lisandro López en Nueva York.

Fiel a su estilo, Mica también paseó por las tiendas más importantes de Nueva York donde vio los estilos y colores que se vienen para la próxima temporada, en la que ya se encuentra trabajando junto a su equipo de “Ginebra”.

Sobre el balance del año, la empresaria dijo que entendió que el único deseo que vale es la salud, y que agradece tenerla. Sobre su madre dijo: "Está bien, este año fue muy duro, pero la luchó, la luchamos y ahí seguimos".

En cuanto a su futuro fuera del país en caso de que a su pareja le surja alguna propuesta de un club del exterior, aseguró que no la descarta y que se iría con él aunque volvería seguido a la Argentina por su marca y sus compromisos laborales.

Mica Tinelli confesó una intimidad de su relación con Lisandro López

Mica Tinelli rompió el silencio luego de que se hablaran de rumores de crisis con Lisandro López. La joven explicó el verdadero motivo por el cual no duerme con el futbolista: sus mascotas.

"Nadie entiende por qué duermo en el living. Yo vengo con el combo de mis perros. Los que tienen perros lo van a entender", expresó la hija de Marcelo Tinelli en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, continuó: "Yo podría dormir con Lichi, obviamente, pero Charlie y León (sus perros) tienen sus mañas de noche... Roncan, Charlie baja a tomar agua. Cosas que a Lichi no lo dejan dormir. Yo estoy acostumbrada, entiendo que él no".

"Me vengo acá, al living, me voy a quedar viendo una película. No es que estoy a las puteadas, cero, lo re disfruto. Vamos a tener un cuarto más en la casa nueva, así que está todo más que bien", cerró la celebridad argentina.

Cabe recordar que la pareja blanqueó su relación hace poco más de un año. Con el paso del tiempo, en varias oportunidades, hablaron de la posibilidad de ser padres.

Ahora, Mica y Lisandro proyectan su casa en la que tendrán cuartos a disponibilidad para dormir solos, si así lo desean, como sucede en la actualidad.