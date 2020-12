Mica Vázquez fue mamá: llegó Baltazar

Mica Vázquez se convirtió en mamá. La actriz le dio la bienvenida a Baltazar Klein, el primer hijo junto a su pareja Gerónimo Klein.

El pequeño nació en el último día del año, a la madrugada, pesando 2,229 kilos. "Bienvenido Baltazar Klein. "Nació a las 4:04 am después de un largo trabajo de parto con el mejor compañero del mundo @geroklein asistiéndome, al lado mío todo el tiempo ayudándome, haciéndolo juntos desde las 21 hs que empezaron las contracciones!", comentó Mica en un extenso posteo en redes en donde compartió las fotos de la llegada de su hijo.

"Fue duro, no les voy a mentir, pero surfeamos cada una de las contracciones y después de unas largas horas de trabajo de parto, terminamos en una cesárea medio de urgencia porque Balta estaba empujando sin parar hacia mucho tiempo, cansado y no dilatábamos. Pese al dolor o deseo que teníamos cada uno de como queríamos que esto suceda, llegó como el quiso! Y ya desde hoy me enseñó cómo mamá que deje de lado el control, porque nada puede controlarse y menos esto!!! El decidió cuándo y cómo iba a llegar, semana 38,6 y de esta manera. No podía ser de otra, todo fue perfecto! Pesó 2,229 kg y acá estamos ya prendidos a la teta descubriéndonos más aún!", explicó Vázquez sobre la difícil tarea del parto.

"No me cabe más amor en el corazón y más agradecimiento a la vida de poder ser mamá, por el embarazo increíble que tuvimos y por el mejor coequiper que cualquiera quisiera tener al lado (pero ya es mío perdón). Sólo tengo palabras de agradecimiento y amor a todo el equipo de trabajo que elegímos! Los amo! Mi Obstetra @juanpablosojoobstetra y Nuria, la partera que hicieron que todo sea especial, nos contuvieron desde el día 1 y hoy fueron nuestros aliados más increíbles, con tanto amor!", agradeció súper emocionada.



Por último, la actriz cerró: "GRACIAS!!! Qué alto regalo de cierre de año, que día y año especial elegiste para nacer hijo!!! Te amo profundamente"