A poco de ser mamá: así crece la pancita de Mica Vázquez

La espera comienza a llegar a su fin, por lo menos así lo siente Micaela Vázquez quien transita la última semana de su séptimo mes de embarazo junto a su pareja Gerónimo a quien eligió para que sea el padre de su primer hijo quien hace un tiempo atrás le confirmó a CARAS Digital en exclusiva que iba a ser un varón.

Siempre compartiendo su vida con sus fieles seguidores de Instagram, la querida actriz posteó una foto en donde se ve su gigantesca panza a tan sólo un mes de ser madre. Con un conjunto de ropa interior de encaje negro mostró toda la belleza de su pancita que no para de crecer y en diálogo con este portal reveló que está algo desesperada porque aún no encontró el nombre que quiere para su hijo...

"Podés creer que estoy casi de ocho meses y seguimos dando vueltas con el tema del nombre. ¡No nos decidimos como ponerle! No es que estamos entre mil opciones, tenemos algunos que sabemos que nos gustan a los dos pero no nos terminamos de poner de acuerdo o no nos decidimos. Primero decimos uno, después otro y queda todo siempre en la nada", relató.

Tranquila Mica, ya va a decantar solo...