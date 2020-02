Mica Viciconte despidió a Fabián Cubero con un contundente mensaje

Mica Viciconte y Fabián Cubero enfrentaron rumores de crisis por primera vez desde que iniciaron su relación. Sin embargo, la rubia se encargó de desmentir las versiones y dedicó a su amor un contundente mensaje de despedida.

El deportista vuelve a Buenos Aires, después de acompañar a su amor en Carlos Paz, y la rubia aprovechó la ocasión para compartir un romántico post.

"Gracias por cada día que estuviste conmigo, por venir a visitarme y hacer que todo sea más llevadero. Te amo y te voy a extrañar", expresó en sus redes sociales.

Días atrás, Viciconte aclaró las versiones que circularon sobre una supuesta pelea en un evento en Carlos Paz.

Tal como informaron en Intrusos, la pareja se había mostrado distante en una fiesta en Carlos Paz y hasta habrían mantenido una pequeña discusión. Sin embargo, la rubia aseguró que la pareja atraviesa su mejor momento.

"No, no me separé. Lo que no entiendo es por qué dijeron eso. Estaba almorzando en mi casa, con mi familia, con Fabián, y nos quedamos los dos como diciendo '¿me estás jodiendo?'. En ningún momento discutimos", dijo la ex chica Combate.