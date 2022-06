Mica Viciconte hizo una grave dununcia que podría involucrar a Nicole Neumann

Mica Viciconte y Nicole Neumann están lejos de hacer las paces, pese a que parecía que habría tranquilidad en la familia luego del nacimiento de Luca Cubero, la realidad es muy distinta.



La primera bronca entre la ganadora de "MaterChef Celebrity" contra la modelo fue porque al contraer coronavirus envió a sus hijas, Allegra, Indiana y Sienna, a su casa sin considerar un posible contagio de las pequeñas que que tuvo con Fabián Cubero.

Tras esto, Nicole se embarcó en un viaje por Europa con dos de sus hijas y parecía que las aguas estaban calmadas, sin embargo, Viciconte compartió un mensaje que causó revuelo.

Se trata de una grave acusación que hizo en su cuenta de Instagram en donde no menciona a Neumann, pero que muchos comenzaron a vincularla por unas declaraciones pasadas.

"Segundo llamado que recibe una marca con la cual trabajo hace mucho e incluso he comprado prendas ahí, diciendo que no me den ropa y que si lo hacían no iba a venderles más...", dijo la famosa. "Quiero creer que estas cosas no pasan, llamé a la marca directamente y no dan la cara...", agregó ofuscada.



"Sepan que la vida es un boomerang. Soy de esas personas que amo ayudar a emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie", se descargó la pareja de Fabián Cubero.

Estos mensajes, si bien podrían ser para cualquiera, fueron tomados como un descargo contra Nicole Neumann, ya que un tiempo atrás Mica había contado que una marca dejó de darle ropa luego de que Nicole protagonizara una campaña para ellos.

El palito de Mica Viciconte en redes sociales

Previo a este contudente mensaje, Mica Viciconte había compartido otra publicación en Instagram que captó la atención de sus seguidores.

Mientras Nicole está de viaje con su novio, Manu Urcera, y dos de sus hijas, la mediática sorprendió con un mensaje: “Un niño recordará quién estuvo con él, no quién gastó más”, posteó Viciconte en sus historias de Instagram, los que muchos atribuyeron a un "palito" para la modelo, quien está de vacaciones por Milán, Florencia y París.