A pesar de que Mica Viciconte vive con Fabián Cubero y su hijo Luca en un barrio privado, la modelo y conductora decidió remodelar su departamento donde vivía antes de conocer al ex futbolista. Viciconte compartió los resultados en su Instagram pero no explicó si será para alquilarlo o venderlo.

Uno de los proyectos que Mica Viciconte tenía en mente para este 2023 era remodelar el departamento. La ex participante de Combate compartió un video donde se puede ver el durante de la obra y el resultado final. "Me dejaron el depto impecable. No hay más imperfecciones y lo más importante, prolijos", expresó Mica.

En el video se puede observar que el departamento es de dos ambientes, la cocina está unida al comedor y separada por una mesada al estilo bar y tiene un pequeño balcón. Parece que Mica Viciconte optó por darle más luminosidad a la propiedad y decidió pintar todas las paredes de blanco.

Mica Viciconte feliz con la remodelación

A su vez, uno de los principales cambios del departamento fue el piso. La conductora de Ariel en su Salsa decidió sacar el suelo parquet y poner en su lugar suelo flotante de madera. Además de esta remodelación, Mica Viciconte y Fabián Cubero ya pusieron en marcha la construcción de su nuevo hogar en Nordelta, donde serán vecinos de Niocole Neumann y Manu Urcera.

Mica Viciconte y Fabián Cubero fueron a ver "Casados con Hijos"

La pareja decidió distenderse durante el fin de semana y fueron a ver el regreso del programa "Casados con Hijos". Mica Viciconte compartió la fotografía del teatro en sus redes y la pareja se sacó una foto con Luisana Lopilato y Guillermo Francela luego de la función.

Mica Viciconte fue a ver "Casados con Hijos"

"Bella" y "Crack" son las palabras que la conductora de Ariel en su Salsa le dedicó a los actores. En las fotografías se puede observar a Viciconte y Cubero muy sonrientes luego de haber visto el show.

OL.