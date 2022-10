Mica Viciconte se sinceró sobre lo que piensa por el Día de la Madre: "A mi hijo lo amo, pero..."

El 7 de mayo del corriente año, Mica Viciconte estrenó el título de mamá con el nacimiento de su primer hijo junto a Fabián Cubero. A pesar de que ella misma reconoce que el niño la puede, no logra conectar de igual forma con el Día de la madre.

Ariel Rodríguez mencionó en su programa que se acercaba el Día de la Madre y en ese momento, Mica Viciconte se sinceró y dio su punto de vista al respecto: "Para mí no es un día especial. Fabi me va a llevar a comer a un lugar que a mí me encanta en Nordelta".

Mica y Luca Cubero.

Fue su compañero, Nico Peralta quien destacó que es el primer Día de la Madre de la pareja de Fabián Cubero, por lo que le preguntó si la emocionaba dicha fecha. "No, a mi hijo lo amo pero no me emociona la fecha", sentenció la mamá de Luca.

Como si eso fuera poco, Mica agregó: "Para mí es un día más. Entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada. Para mí todos los días es el Día de la Madre. Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha y lo sostengo". De esa forma dejó en claro que para ella, la maternidad se celebra a diario.

Mica Viciconte y su hijo, Luca.

Mica Viciconte dio a conocer el motivo por el cual no se quiere casar con Fabián Cubero

En diálogo con sus compañeros de "Ariel en su Salsa", Mica Viciconte hizo aclaró que no está casada con Cubero y ante la consulta de su compañero Nicolás Peralta, la influencer respondió con total sinceridad: "Porque no soy la esposa. La esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío. No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja​".

Con respecto a cuál es la opinión de Fabián Cubero al respecto, la mamá de Luca agregó: "Ninguno de los dos quiere. Está hablado y estamos bien. Los papeles, después, son un estrés. No sueño con el vestido blanco. Me encanta la gente que se casa, viva el amor, pero prefiero irme de viaje. No me veo con el ramo y no lo veo a él diciéndome '¿aceptás?'".

"No sueño con el casamiento, soñaba con tener un hijo, mi familia ya la formé y me encanta. Pero el casamiento no", cerró Mica con su clásica seriedad al momento de responder sobre temas relacionados a la familia.

Mica Viciconte y Fabián Cubero.