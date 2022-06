Mica Viciconte fue madre de su primer hijo, Luca Cubero, el pasado 7 de mayo. Muy activa como siempre se le ha visto, la ganadora de MasterChef Celebrity 3 ya se encuentra trabajando en la TV. Fue ahí, en el programa “Ariel en su Salsa”, del cual es panelista, donde este martes, presentó oficialmente a su hijo.

La bienvenida al programa se dio con un Bob Esponja y con el recibimiento de Ariel Rodríguez y su compañero Nico Peralta. Entre los temas que habló, Mica contó, cómo vivió los primeros 15 días de ser madre primeriza, pues estaba con todos los sentimientos a flor de piel y los miedos se incrementaron.

Mica Viciconte sobre ser madre: “Los primeros 15 días fueron caóticos”.

“Los primeros 15 días fueron caóticos, porque soy primeriza y tenía muchos miedos y aparte venía muy adolorida y no dejaba que nadie lo toque. ¡Los primeros 15 días no dejé que nadie lo toque!”, comentó Mica. Luego agregó: “Me di cuenta de que no estaba bueno, ni para él (Fabián Cubero) ni para mí. Yo estaba sacada”, expresó.

Nico le preguntó a su compañera sobre qué miedos tenía: “No de día, pero a la noche me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Me daba miedo. Lo sigo haciendo, pero como que lo vas conociendo y cuándo no y cuándo sí”, finalmente Micaela reconoció que los primeros 15 días de su hijo, ella se comportó muy estricta con todos, pero luego se relajó.

Fabián Cubero salió al aire del programa y por medio de un video, resaltó las cualidades de su pareja, como madre de su primer hijo varón. “Quiero contarles que Mica es una extraordinaria mamá, una mamá excelente, que está pendiente permanentemente del bebé. Quiero que cuente cómo fueron los primeros 15 días del nacimiento de Luca, que hemos pasado por momentos difíciles, por su alta intensidad, que maneja día a día”.

Mica Viciconte contó cada cuánto le da de comer a Luca Cubero

Una vez salió al aire, una de las primas cosas que dijo Mica, era que Luca tenía hambre, ante esta acotación, Ariel le dijo que no habría problema si le daba de comer al aire. En la charla, Nico Peralta le consultó si le da pecho a libre demanda y la nueva mamá respondió que sí.

"Cada tres horas come, es un reloj. Te juro que cada tres horas se despierta y pide comida", agregó Micaela. La famosa comentó que realmente es muy doloroso el parto, pero que luego de que lo tuvo en sus brazos, todo cambió y fue mágico. "Tendría muchos más", remarcó.