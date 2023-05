Mica Viciconte sube a menudo increíbles looks con los que se hace presente en el programa "Ariel en su Salsa" por la pantalla de Telefe. La panelista esta vez se la jugó y sumó a su guardarropas un look muy usado y que es tendencia esta temporada, el llamado "it girls".

Los detalles: un corset negro con espalda anudada marcando su cintura y resaltando su escote. Lo acompañó con un jean oxford, negro nevado al que combinó con unas zapatillas de lona negras con la punta blanca.

Pero eso no terminó ahí, la mamá de Luca Cubero le sumó un saco rojo con flecos y botones, que le dio estilo, elegancia y sin perder lo canchero y urbano.

En cuanto al make up, un clásico de la pareja de Fabián Cubero, al natural, con sombras claras, delineado cat eye y máscara de pestañas negras. Le sumó un labial nude y el peinado con una coleta alta y ajustada.

Mica Viciconte y su secreto para estar siempre bella

La panelista una vez mas compartió con sus seguidores en Instagram sus secretos para estar siempre bella y uno de ellos son los tratamientos de radiofrecuencia que trabaja en simultáneo la piel y músculos del rostro.

"El cambio es tremendo. Y eso que yo soy joven, pero noto la piel más tensa, firme, con más brillo. El tratamiento no solo mejora la calidad de la piel, sino que tensa los músculos de la cara, en especial en los pómulos", comentó la ex Combate Mica Viciconte en sus historias de Instagram.

