Mica Viciconte mostró el antes y el después en su departamento de soltera: "Estoy feliz con el resultado"

Mica Viciconte viene trabajando hace meses en el departamento de soltera y lo comparte con sus fans en sus redes sociales. Desde su cuenta oficial de Instagram, la pareja de Fabián “Poroto” Cubero dejó un video con el antes y el después de su amado lugar.

“Al principio me presentaron dos opciones de diseño en base al estilo que a mi me gustaba y juntas fuimos armando la opción final, para que me quede súper personalizado”, escribió la deportista en su video.

El antes y el después del departamento de Mica Viciconte

La mamá de Luca Cubero se mostró muy contenta por como dejaron los arquitectos que contrató para dejar su espacio como nuevo. “Ellas se fijaron en todo, desde la funcionalidad de todos los espacios y muebles hasta la iluminación y los colores y texturas de la decoración. Estoy feliz con el resultado”, expresó la panelista de “Ariel en su Salsa”.

Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte, hace de las suyas en casa

El pequeño Luca Cubero que no para de crecer, hace pequeñas travesuras en su casa y todo quedó documentado por su madre, Mica Viciconte, quien se mostró algo preocupada por no saber cómo afrontarlo.

Desde sus historias de Instagram, compartió un video de Luca jugando con una planta. "Ustedes dirán: está enferma la planta, ¿no?. Pues les digo que es Luca Cubero que me está rompiendo todo", escribió la panelista de “Ariel en su Salsa”. Anteriormente, Mica Viciconte expresó que no era la primera vez que el pequeño Luca hacía este tipo de travesuras.

J.M