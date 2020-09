Mica Viciconte y Cubero mostraron su cocina recién remodelada

View this post on Instagram

Una parte de la casa en la que amo estar es en la cocina y por eso busco tener lo mejorrr. Ellos me ayudaron a equiparme de la mejor forma @noplakmuebles 🙌🏼 Son lo más!!!! • Herrajes premium con cierre suave telescópico. • Mebles combinados en lamigloss y roble americano tipo textura. • Mesada Silestone Mont Blanc con bacha de acero inoxidable y más... Y a vos?? Que parte de tu casa te gusta más?? 😏