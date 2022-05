Mica Viciconte y Fabián Cubero están a punto de ser papás y la ansiedad se hace notar en redes sociales.

La campeona de Masterchef atraviesa su semana 40 de gestación, por lo que el pequeño Luca puede llegar en cualquier momento.

"¿Será la última fotito así?", escribió Poroto Cubero junto a la imagen de la panzota de su pareja que este martes cumple 33 años. Según contó en anteriores entrevistas, Mica Viciconte tiene fecha de parto para este 7 de mayo aunque, como sucede en estas ocasiones, el niño puede nacer antes o después.

Mica Viciconte y Fabián Cubero: cuándo es la fecha de parto de Luca

Días atrás, la ex Combate compartió algunas fotos donde se la ve en la cama junto a las tres hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann: Indiana, Allegra y Sienna.

Qué dijo Nicole Neumann sobre la publicidad de Fabián Cubero con su hija

Días atrás, Fabián Cubero y su hija Allegra protagonizaron una divertida publicidad en redes sociales para adolescentes. Sobre esta intervención de la joven, Nicole Neumann parece no haber estado enterada y así reaccionó cuando le preguntaron.

"No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos", dijo en Intrusos. "Me estoy enterando ahora, pero bueno. Está todo bien", agregó.

Luego, se refirió a un posible conflicto con su ex pareja. "La verdad es que no tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto", disparó.

