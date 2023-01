Mica Viciconte y Fabián Cubero reaccionaron tras la noticia del casamiento de Nicole Neumann: "No me interesa"

En las últimas horas, salió a la luz la feliz noticia de la propuesta de casamiento de Manu Urcera a Nicole Neumann. La modelo compartió en sus redes la felicidad de aceptar convertirse en la esposa del piloto.

El Móvil de "LAM" fue a buscar a Mica Viciconte y a Fabián Cubero, que están vacacionando en Mar del Plata, para preguntarles qué opinan al respecto y ninguno de los dos se sintió cómodo con el tema. La mamá de Luca sentenció: "No voy a hablar, no me interesa. Cero. No voy a hablar de nada. De última no es un tema mío, no me interesa".

Nicole mostrando su anillo de compromiso junto a Urcera.

Por su parte, el exfutbolista manifestó: "No tengo nada que hablar, estamos con la familia. Gracias, chau. No tengo ganas de hablar". Ante la insistencia del cronista, ambos repetían que no iban a decir nada al respecto y agregaban "chau", dando por finalizada la nota.

Evidentemente, Cubero y Viciconte no se sienten cómodos al ser consultados por temas referidos a Nicole Neumann. Aunque cabe destacar que, a diferencia de veces anteriores, prefirieron no responder en vez de decir algo que pudiera generar más conflicto.

Mica Viciconte, Luca y Fabian Cubero en Mar del Plata.

La romántica tarde de playa de Nicole Neumann y Manu Urcera

En la tarde de este jueves, la modelo hizo un especial posteo en sus redes donde se la vio con una gran sonrisa. "Acá con mi futuro marido. Jaja, me encanta decirlo", escribió la novia del piloto.

Nicole Neumann y Manu Urcera estaban acostados en la playa, ambos con lentes de sol y ella, a raíz de que soplaba mucho viento, tenía puesto un buzo.