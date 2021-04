FOTOS | Micaela Vázquez celebró los tres primeros meses de su hijo Baltazar

Luego de una dolorosa separación de quien fue su ahora exmarido, que la llevó a estar muy triste, Micaela Vázquez volvió a creer en el amor cuando encontró a Gerónimo Klein, de quien se enamoró rápidamente. Juntos decidieron darle rienda suelta a su amor, convivieron y formaron una gran familia cuando el 31 de diciembre de 2020, en plena pandemia nació su primer hijo a quien bautizaron Baltazar. A pocos días de que el niño cumpliera sus tres primeros meses, la querida actriz posteó las fotos más bellas de su hijo.

"Felices 3 meses a la personita que vino a revolucionar mi vida entera!!!! No puedo creer lo rápido qué pasa el tiempo. Que lindo es ser tu mamá, gracias por darme la oportunidad hijo, te amo!!!", escribió ella junto a una foto en la que posa con el hermoso bebé y su pareja. Como no podía ser de otra manera las fotos recibieron miles de likes y comentarios felicitándola por la familia que formó.

En su última entrevista a CARAS Digital, Micaela contaba: "Me siento muy feliz de ser madre, fue un bebé buscado con mucho amor y realmente estamos muy felices de que nuestro sueño se hizo realidad, no podría pedirle más a la vida, tengo al hombre que amo y a quien me convirtió en madre por primera vez. Balta me llena de amor".

El primer mes de Baltazar, el hijo de Mica Vázquez y Gero Klein

Baltazar, el hijo de Mica Vázquez y Gero Klein cumplió un mes de vida el 31 de enero. Desde este portal te mostramos algunos de los momentos más tiernos de la familia en fotos.

"Feliz primer mes de vida a la persona que vino a enseñarme TODO!!! Gracias por ser lo más hermoso que existe en mi mundo, te amo Balta", expresó la actriz de 34 años en su cuenta oficial de Instagram.

La celebridad argentina se mostró más que emocionada en esta fecha especial y no dudó en manifestarlo en sus redes sociales con todos sus fanáticos. El pequeño llegó para cambiarle la vida a la figura y a su amor, con quien encontró la felicidad.