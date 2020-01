¡Un copado! Michael Bublé ayudó a su cuñado, Darío Lopilato, a promocionar su obra

View this post on Instagram

My #brotherinlaw @michaelbuble ya esta al tanto de todo!!! O digamos casi todo! El 8 de enero estrenamos @hellodollyok en el teatro #opera (temporada verano en #buenosaires #2020) con la gran producción de @angelmahlerok y @leocifelli -#but #dolly is #luciagalan @duopimpinela !!! Porque a mi no me quedan los #vestidos !!!! Jajajaja jajajajaj I’love you #bro!!!! - - #family #brother #teatro #verano2020