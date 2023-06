Mientras L-Gante continúa detenido, su casa de General Rodríguez fue clausurada

L-Gante continúa detenido en Quilmes y recientemente se conoció que su casa de General Rodríguez se encuentra totalmente deshabitada y con fajas de clausura que fueron colocadas por la policía de la zona.

Diego Esteves reveló detalles sobre la vivienda del referente de la cumbia 420 en A la Tarde: "Bueno, la casa vacía. Por otro lado, me están escribiendo en paralelo, diciéndome que nadie en el barrio lo va a sacar. Ahora, la pregunta es por qué la casa está deshabitada, está con fajas de clausura que ha puesto la Policía".

L-Gante está detenido en la DDI de Quilmes.

Además, el periodista contó que la casa del cantante se encuentra totalmente vacía: "no quedó nada adentro de la casa, no quedó absolutamente nada, las imágenes lo muestran. No hay muebles".

Y explicó que no sabe por qué la casa está en ese estado: "Yo no sé si no se ha mudado, porque tampoco tiene mucha perspectiva en el corto plazo de regresar y de salir en libertad. Hay que mantener una estructura que tiene gastos, y muchos". Por último, Esteves reflexionó sobre el problema de L-Gante: "parte del problema, más allá que Elián está preso, y todos quieren su libertad, es quién maneja el patrimonio de L-Gante hoy".

Estefi Berardi reveló cómo se encuentra L-Gante

Desde sus redes sociales, la panelista de Mañanísima escribió: “Novedades de L-Gante desde la cárcel: está tranquilo y de buen humor. Es mentira que llora. (Sí se emocionó para el día del padre). Se alimenta bien y engordó 8 kilos. También me desmienten que la mamá se descompensó o se sintió mal. Ella está en un hotel súper bien y atenta a los avances de la causa”.

Además, Estefi Berardi contó en su Twitter que L-Gante continúa pensando en su música: "L-Gante pidió un cuaderno ( tenía que ser sin espirales) y escribió más de 80 canciones. Tiene tele y ve todo. Él sigue en la postura de que no piensa pagar para salir ni le van a sacar un peso. Hoy, tuvo una charla con el juez que habría sido muy buena”.

J.C.C