Wanda Nara fue acusada en varias oportunidades por los fans de L-Gante de haber abandonado a quien fue su gran amigo (y algo más) tras su detención hace veinte días.

Lo cierto es que Caras logró comunicarse con una fuente muy cercana a la empresaria y averiguó que sucedió todo lo contrario y de hecho el rechazo del cantante le habría caído muy mal a la esposa de Mauro Icardi.

Wanda Nara y L-Gante.

El enojo de Wanda Nara con L-Gante

Según pudo averiguar Caras, Wanda Nara le habría ofrecido a L-Gante darle el dinero de la fianza para que pudiera salir de la cárcel. También le habría propuesto ponerle uno de los mejores penalistas del país. "Ella jamas le soltó la mano a su amigo, es más quiso ayudarlo hasta de forma anónima para que lo aceptara", aseguró la fuente.

Wanda Nara y L-Gante.

Caras también pudo saber que el enojo de Wanda Nara sería porque encima, además de no aceptar su abogado, el cantante contrató al de su ex mujer Tamara Báez, el mismo que le habría puesto una perimetral y botón antipánico para que el músico no se acercara a su hija.

De esta manera, aparentemente, Tamara Báez tuvo q levantar la denuncia que le hizo al papá de Jamaica para que Juan Pablo Merlo pueda defenderlo y tratar de sacarlo de la cárcel.

Qué pasó con el exabogado de L-Gante

Alejandro Cipolla (abogado y amigo de Morena Rial) era quien defendía en un principio a L-Gante. Mientras pasaban los días y el cantante continuaba en la cárcel, se comenzó a rumorear la insistencia de la familia del cantante para que no fuera más su representante legal. Finalmente el 16 de junio se confirmó la noticia.

Wanda Nara y L-Gante.

“Informo que no me encuentro ejerciendo más la defensa del Sr. Elián Valenzuela”, escribió Alejandro Cipolla, mientras que se hizo público el rechazo de la justicia ante el pedido de liberación de L-Gante. El letrado se mostró con una sensación de liberación al confirmarse su baja del caso del cantante de Cumbia 420 que lleva veinte días en prisión.