Milagros Brito y Delfina García Moritán marcaron tendencia en Nueva York con sus looks

Milagros Brito disfrutó de unos días a puro paseo en Nueva York junto a su marido, Agustín Garavaglia, y sus hijas Delfina García Moritán, de 20 años, Asia Borges, de 15, y la pequeña Francesca Garavaglia, de 7. En clave familiar, el viaje combinó postales icónicas, recorridos urbanos y momentos de intimidad que la familia compartió en modo relajado, además de looks bien estilosos para las chicas.

La empresaria posó en la famosa Grand Central Terminal junto con sus hijas Asia Borges y Delfina García Moritán.

Cuáles fueron los sitios emblemáticos que visitaron MIlagros Britos y Delfina García Moritán

Entre las primeras paradas estuvo la majestuosa Grand Central Terminal, donde Milagros y sus herederas posaron con looks invernales y actitud canchera, en sintonía con el pulso cosmopolita de la ciudad ya que la primavera se resiste a llegar.

Más tarde, el clan se movió en el metro, con escala en Spring Street Station y selfies espontáneas que capturaron la complicidad familiar. El itinerario también incluyó caminatas por avenidas emblemáticas.

Brito, con su esposo Agustín Garavaglia y su hija juntos, Francesca, paseó por el icónico subte de Nueva York.

Por la noche, la familia se dejó ver en miradores y espacios vidriados con vistas abiertas a la ciudad. En esta oportunidad, el viaje se completó con las hijas de la empresaria: las verdaderas protagonistas de esta escapada que combinó risas complicidad y looks que reflejaron sus estilos bien definidos. Quien no fue de la partida fue Santino García Moritán, el hijo de 22 años de Milagros.

Milagros y sus hijas Asia y Delfina en uno de los miradores de la Gran Manzana.

Milagros, Asia y Delfina marcaron tendencia con prendas oversize, cuero y gafas de sol.

Hija del recordado Jorge Brito, la empresaria construyó su propio recorrido en el mundo corporativo, manteniendo siempre un bajo perfil mediático. En este viaje, el foco estuvo puesto en sus hijas, que crecen una cercanía palpable con su madre.

La empresaria y sus herederas posaron con looks invernales y actitud canchera.

Feliz con la experiencia, Brito se tomó una pausa de la intensa actividad que desempeña en Vizora, la empresa vinculada al rubro de desarrollos inmobiliarios que dirige. Entre abrazos y recorridos sin apuro, la escapada neoyorquina dejó en claro que, más allá del destino, el verdadero plan es estar juntos. Un viaje que combinó moda, familia y ciudad y que sumó un nuevo capítulo a la bitácora íntima del clan.