¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 15 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 15 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís con mucha intensidad y hoy el cielo te pide estrategia antes que impulso. En lo laboral, mejor observar que actuar. En el amor, evitá discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Momento ideal para ordenar tus finanzas y proyectar a largo plazo. Hay buenas noticias en temas económicos si te mantenés firme. En lo afectivo, buscás seguridad y estabilidad.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente está a mil, pero ojo con la dispersión. Elegí bien en qué enfocarte. Puede aparecer una propuesta interesante. En el amor, conversaciones clave que aclaran el panorama.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día sensible, pero productivo si canalizás bien tus emociones. Se activan temas familiares. En el trabajo, confiá en tu intuición: no falla.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Necesidad de reconocimiento fuerte hoy. Tratá de no depender tanto de la mirada ajena. Buen momento para liderar proyectos. En el amor, magnetismo en alza.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día para resolver pendientes. Estás más analítico que nunca, lo cual te juega a favor. En lo emocional, soltá un poco el control: no todo tiene que ser perfecto.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activan decisiones importantes. Puede haber cierta indecisión, pero el universo te empuja a elegir. En pareja, buscá equilibrio sin postergarte.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Energía intensa y transformadora. Algo se termina o se redefine. Día clave para dejar atrás lo que ya no suma. En el amor, todo o nada.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de expandirte, viajar o hacer algo distinto. Si no podés moverte físicamente, hacelo mentalmente: estudiá, leé, explorá. En vínculos, sinceridad ante todo.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día enfocado en responsabilidades. Podés avanzar mucho si evitás distracciones. En lo emocional, te cuesta aflojar, pero alguien cercano te va a hacer bien.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas innovadoras y creatividad a pleno. Aprovechá para proponer o crear algo nuevo. En el amor, necesitás libertad: dejalo claro.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día introspectivo. Ideal para conectar con vos mismo y bajar el ruido externo. En lo laboral, evitá confusiones o malentendidos. En el amor, más sensibilidad que de costumbre.