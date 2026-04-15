Filtraron la millonario cifra que cobraría Grecia Colmenares por estar en Gran Hermano Generación Dorada

La entrada de Grecia Colmenares a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tomó por sorpresa a todos, ya que en los días previos no había indicios de su llegada al país. La actriz se sumó al reality en reemplazo de Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia tras sufrir un fuerte accidente doméstico, incorporándose así en una etapa ya avanzada.

Gran Hermano Generación Dorada: cuánto cobraría Grecia Colmenares por su estadía en el reality

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a revolucionar la dinámica del juego con un ingreso que no pasó desapercibido. En la gala del lunes, Grecia Colmenares cruzó la puerta de la casa más famosa del país y comenzó a mostrar su lado más armonioso asegurando que desde ahora serán "una familia" que, con sus peleas y todo, se mantendrán unidos.

Lo cierto es que en Gran Hermano Italia, la reconocida actriz fue apodada "La Leona", tal como contó Santiago del Moro, debido a su carácter. Por esta razón, se cree que acá también sacará su lado más aguerrido y se defenderá en caso de ser atacada por sus compañeros. En este contexto, mientras crece la expectativa por cómo se integrará al grupo, empezaron a trascender datos picantes sobre su contrato.

Grecia Colmenares

En DDM (América TV), el periodista Guido Záffora fue quien aseguró que la actriz habría acordado con la producción del formato el mismo cachet que tenía Andrea del Boca para estar en el reality. “Aproximadamente, cerró el mismo”, informó dejando a todos impactados ya que se trataría de cifra elevada.

Si bien en esta ocasión no se precisó un valor exacto, semanas atrás el propio panelista había mencionado que Andrea Del Boca cobraba cerca de 6 millones de pesos semanales, lo que permite estimar el nivel del acuerdo que realizó Grecia Colmenares para venir a la Argentina e ingresar a Gran Hermano Generación Dorada. Además, Guido Záffora contó que los productores la recibieron con una comida "de lujo" para agitar la convivencia desde el inicio ya que los concursantes están sin presupuesto y la comida escasea.

Grecia Colmenares

De esta manera, filtraron que la millonario cifra que cobraría Grecia Colmenares por estar en Gran Hermano Generación Dorada sería de cerca de 6 millones de pesos semanales como el que recibía Andrea del Boca para estar en la competencia. La extensa trayectoria de ambas hace que sus contratos sean elevados y estén a la altura de su popularidad.

Grecia Colmenares se sumó a Gran Hermano Generación Dorada: así fue su entrada a la casa

El sorpresivo accidente doméstico que sufrió Andrea del Boca obligó a la producción de Gran Hermano Generación Dorada a buscar un reemplazo para la jugadora que cause el mismo impacto que la artista. Es así que, luego de haber mantenido un hermetismo prudencial, Santiago del Moro anunció que Grecia Colmenares se sumaba al formato generando sorpresa e impacto en la audiencia.

Antes de comenzar con el aislamiento, la artista venezolana grabó un breve registro de sus primeros minutos en el país. “Mi Argentina ¡Te extrañé!”, escribió sumamente emocionada por estar de regreso a un territorio que fue su segundo hogar en su época de esplendor en la década del ´90. Al igual que Andrea Del Boca, Grecia Colmenares también conquistó a toda una generación con sus interpretaciones en telenovelas que se convirtieron en un éxito en la pantalla chica.

Previo a su entrada a la casa más famosa, el conductor mostró al aire la presentación de la actriz. "La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano", expresó en el clip que pusieron al aire. Luego, ingresó con un total look white y su característica sonrisa llevando alegría y armonía al juego. "Gracias muchachos por recibirme con tanto cariño en esta casa. Esta casa es mágica. Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos… Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas las familias”, fueron sus primeras palabras al sumarse a Gran Hermano Generación Dorada.