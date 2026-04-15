Qué le pasó a Sol Abraham de Gran Hermana Generación Dorada que tuvo retrasar su entrada a la Casa de los Famosos

Luego de que se haya anunciado que Sol Abraham es la participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) para el intercambio internacional con la Casa de los Famosos (Telemundo) en México, la producción puso manos a la obra para comenzar con el traslado de la joven en un contexto de total aislamiento. Así lo dio a conocer Santiago del Moro en la última emisión del ciclo donde reveló detalles de lo que fue la logística de traslado. Sin embargo, un percance hizo que se retrase su arribo al país latinoamericano.

Sol Abraham: modo incógnito

A través de una serie de imágenes que Gran Hermano Generación Dorada puso al aire, se la puede ver a Sol Abraham arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza completamente de incógnito para no ser descubierta por los fans ni por curiosos. “Así la llevan con los ojos tapados y la música. Hay gente que la está cuidando”, manifestó el conductor de GH mientras se la veía a la joven lucir un buzo negro estampado con capucha, una gorra con visera en color beige, anteojos de sol y auriculares para preservarla del ruido del interior.

Sol Abraham, participante de Gran Hermano Generación Dorada | Instagram

No obstante, durante la espera para el despegue del avión, sucedieron una serie de imprevistos. “Ella tuvo un retraso en un vuelo y después le bajó un poquito… en realidad se descompuso un poquito Sol”, detalló intentando llevar tranquilidad a su familia y a los espectadores. Como era de esperarse, esta situación implicó un cambio de planes; entre ellos, realizar la entrada a La casa de los famosos en vivo.

Además, desde la producción explicaron que, pese al malestar momentáneo que sufrió la participante, la situación fue controlada rápidamente y no representó un riesgo mayor para su salud. El equipo médico que acompaña estos traslados estuvo atento en todo momento, lo que permitió que Sol pudiera continuar con el viaje y completar el itinerario previsto hacia México sin mayores complicaciones.

Se supo cuando ingresa Sol Abraham a la Casa de los Famosos

Ya en suelo mexicano, Sol Abraham espera la orden de La Jefa, la voz que oficia de anfitriona en el certamen latino. En este marco, Del Moro aseguró que, por fin, este miércoles 15 de abril, la empresaria hará su ingreso. “Entra mañana ella porque se terminó el programa allá y no la pudieron poner en vivo”, señaló.

Cabe destacar que, desde su cuenta X (ex Twitter), explicaron con precisión las causas de su malestar que la llevó a postergar su debut en la convivencia extranjera. “Sol está en los estudios en México, le bajó un poco la presión, por precaución no quisieron que ingrese así hasta que esté recuperada, puede ser en las próximas horas o mañana. Los mantengo informados, ella está bien la están cuidando. Gracias por su preocupación y por tanto”.

De esta manera, tras algunos contratiempos durante el viaje, todo quedó listo para que Sol Abraham concrete su esperado ingreso a La Casa de los Famosos, donde representará a Gran Hermano Generación Dorada en uno de los intercambios internacionales más comentados del reality. Su llegada genera expectativa tanto en Argentina como en México, donde los seguidores aguardan ver cómo se adapta a la nueva convivencia y dinámica del programa.

NB