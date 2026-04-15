Rocío Marengo respondió sobre los rasgos de su hijo con una particular foto: "Más parecido a mí"

Isidro Fort es uno de los bebés de celebridades que más se roban la atención de los usuarios de las redes sociales. Rocío Marengo, su mamá, no dudó en mostrar todo el proceso del embarazo a sus seguidores, y revelar algunos de los detalles del nacimiento. Eso hizo que el pequeño se volviera centro de atención en su cuenta de Instagram, llenándose de postales tiernas. Muchos opinaron respecto al bebé y aseguraron que tenía más rasgos del padre, pero, bromista, la modelo demostró lo contrario con una particular foto.

Rocío Marengo, Isidro y Eduardo Fort

La respuesta de Rocío Marengo a los cuestionamientos sobre su parecido con Isidro

Rocío Marengo y Eduardo Fort están muy felices de tener a Isidro, y no dudan en compartir todos los momentos junto a él. En la cuenta de Instagram de ella, se comparten las mejores postales de los tres en importantes eventos familiares, o en la intimidad del hogar. Es así como los usuarios pueden ver la actitud de ambos padres con el pequeño. Sin embargo, comenzaron a circular comentarios de algunos de sus seguidores que aseguraban que el bebé era muy parecido a su papá.

Esto sorprendió a la modelo, quien primero decidió ignorarlo, mostrando más fotos de ellos juntos para que vieran los rasgos que compartían. Pero no se detuvieron y, de forma bromista, decidió demostrar lo contrario. En su último posteo, compartió una imagen hecha por Inteligencia Artificial, donde el bebé tenía el mismo pelo rubio de ella y la misma camisa. "A ver si ahora me dicen que es igual al padre. Le pedí a la IA que lo haga a bebito más parecido a mi. ¡Miren el resultado! ¡Hasta la misma camisa le puso!", escribió. La misma generó las risas de todos los usuarios, quienes seguían insistiendo en que el bebé era más parecido a su padre que a su madre.

La respuesta de Rocío Marengo a los cuestionamientos sobre su parecido con Isidro

Isidro Fort: el bebé favorito de todos y "malcriado" por sus papás

Las celebridades no dudan en darle todo a sus pequeños, sobre todo en los primeros pasos de crecimiento que estos viven. Rocío Marengo reorganizó su casa para que su bebé sea feliz y encuentra la posibilidad de explorar de manera segura el mundo. Es así como consiguió todos los juguetes que lo ayuden a estimularse.

Desde un set de sonajeros descubridores de manos y pies hasta cunas con colgantes y colores terrenales, la modelo encuentra la manera de entretener a su bebé entre colores y juegos. Esto la ayuda a estimularlo para que quiera explorar más allá de lo que conoce, demostrando la originalidad de varios productos para niños que existe, y para qué sirve cada uno. Los usuarios se enternecen con cada video y foto que ven del pequeño.

Isidro Fort

Sin embargo, ellos mismos son los que aseguran que Isidro tiene rasgos muy parecidos a los de su padre, Eduardo Fort. Ante los constantes comentarios, Rocío Marengo decidió demostrar lo contrario con una particular foto que provocó las risas de todos ellos. A pesar de sus intentos, todos dijeron que era un mini Fort, y lo llenaron de halagos por su ternura. La modelo no duda en mostrar todo el día a día de su pequeño, mientras disfruta de los momentos en familia.

A.E