Tras una nueva ausencia de Letizia Ortiz, revelan el pacto secreto que tendría con el rey Felipe VI

Letizia Ortiz es una de las royals más observadas por los medios de comunicación, dado los diversos rumores y noticias que aparecen a su alrededor. Su relación actual con el rey Felipe VI abre el debate en todo momento, entre supuestas infidelidades y separaciones que los mantienen bajo la mirada crítica y mediática. En los últimos años, se convirtió en usual que la reina no acompañara a su esposo a eventos sociales, como son las bodas de sus amigos. Sin embargo, los expertos en realeza dieron a conocer que esto se habría dado, tras un pacto secreto que hicieron.

Letizia Ortiz, Rey Felipe VI

El pacto secreto entre Letizia Ortiz y el rey Felipe VI

Letizia Ortiz y el rey Felipe VI son de las parejas de la realeza más observadas, debido a su comentada relación. En los últimos años, muchos de sus seguidores notaron un distanciamiento entre ambos, que intentan ocultar en eventos protocolares y días importantes de sus hijas. Sin embargo, no salió ninguna explicación oficial al respecto, y todo se basa en rumores y supuestas infidelidades. En uno de los aspectos donde se ve una lejanía es en la ausencia de la reina en eventos sociales, como las bodas de los amigos de Felipe.

Al principio de su relación, la pareja aparecía en todas las fiestas y celebraciones de sus seres queridos. Sin embargo, en los últimos años, los medios de comunicación notaron que había una ausencia por parte de la reina, solo en los momentos relacionados con el rey. Es así como Vanitatis aseguró que había un pacto secreto entre ambos, en el que decidieron que ella no participaría. El motivo fue su deseo de no convertirse en la protagonista involuntaria de la jornada. Letizia Ortiz decidió que solo acudiría a aquellos enlaces pertenecientes a su círculo más íntimo, sobre todo tras una mala experiencia junto a su esposo.

Letizia Ortiz, Rey Felipe VI

La boda en el que Letizia Ortiz decidió mantener su ausencia en los eventos

La ausencia de Letizia Ortiz tiene su comienzo en el 2012. Antes de ese año, ella participaba de las bodas de los amigos de Felipe VI, junto al rey. Pero, la atención mediática que despertaba su presencia terminó siendo contraproducente, sobre todo en marzo de ese año, durante la boda de Álvaro Fuster, uno de los mejores amigos del monarca, y Beatriz Mira.

Los entonces Príncipes de Asturias fueron protagonistas de todos los titulares de la prensa, eclipsando por completo a los novios. La prensa se enfocó en el estilismo y los movimientos de Letizia Ortiz, y la filtración de imágenes del interior se volvieron rápidamente tendencia entre los medios de comunicación especialistas. Este suceso fue el determinante para que ella decidiera alejarse de los eventos de su esposo, ya que terminó de confirmar que su asistencia alteraba inevitablemente el foco del mismo.

Letizia Ortiz, Rey Felipe VI

Después de años de ausencia, y tras una nueva el pasado fin de semana, por la boda de unos amigos del rey Felipe VI, los medios de comunicación comenzaron a investigar la razón por la que la reina Letizia Ortiz no lo acompañaba más a estos eventos sociales. Fue así que surgió un supuesto pacto secreto que mantienen los reyes, con el objetivo de no quitar el foco de atención a los verdaderos protagonistas de esas noches.

A.E