Todos los detalles sobre Milagros Maylin, la mujer que conquistó el corazón de Larreta

Si Milagros Maylin tuviera que definir su vocación política en una imagen, elegiría una de 2018, durante su cumpleaños. Pero la postal no era de festejos. En medio de la fiesta y rodeada de familiares y amigos, su teléfono sonó y las noticias no fueron las mejores. Se había inundado un barrio vulnerable y como responsable de la subsecretaria de Integración Social y Urbana bajo la órbita del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, la joven funcionaria salió con lo puesto y fue a cumplir con su deber.



La imagen es elocuente: ella, con el agua casi a la altura de las rodillas y con un niño descalzo en brazos. Esa foto la inspira hasta hoy. Sin embargo, las herramientas que forjó durante sus seis años de gestión, de nada sirvieron en la última semana, cuando su pareja, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo pública su relación sentimental.

Milagros Maylin junto a María Eugenia Vidal.

Para ella, fue casi todo nuevo. En el ciclo “+Entrevistas”, que se emite por LN+, el funcionario porteño le confesó a Luis Novaresio que está en pareja con Maylin, de 36 años, quien hoy se desempeña como secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. “Me enamoré y estoy muy feliz”, dijo el alcalde y uno de los referentes de Pro que aspiran a competir por la presidencia en 2023. Desde diciembre de 2020, cuando anunció su separación de Bárbara Diez, la planificadora de eventos con la que estuvo casa - do durante casi veinte años y con quien tiene dos hijas, Paloma y Serena, Larreta había mantenido bajo estricta reserva su vida personal.

Milagros Maylin, la mujer que conquistó el corazón de Larreta

El afianzamiento del vínculo tras meses de relación y la necesidad de exteriorizar la relación en tiempos de campaña política que implican una alta exposición llevaron a Horacio a tomar la decisión, apoyado en el consejo de su familia. “Milagros es súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, transmite buena on - da. Es muy sensible y muy familiera”, profundizó Larreta ante las consultas de Novaresio.

“Hace dos años te separaste y de tu vida personal se contó poco”, sostuvo Luis Novaresio. A lo que Larreta respondió que mantuvo siempre un “bajísimo perfil” en la esfera personal para cuidar a sus hijas. “Una forma de cuidarlas es ser lo más bajo perfil posible en mi vida personal”, aclaró el alcalde porteño. “¿Se la conoce? Trabaja en la actividad públi - ca, privada...?”, siguió indagando el conductor y periodista de LN+.

Milagros Maylin

“Trabaja en el Gobierno, en la ciudad. Está a cargo de tercera edad. Ella trabajó mucho con María Eugenia Vidal en la provincia. Estaba a cargo de todo el programa de integración de villas, que era una de las grandes prioridades de María Eugenia. Trabajaba con ella en eso y ahora está trabajando en la Ciudad con Fernán Quirós, en tercera edad”, especificó Larreta. “¿Te imaginás una campaña juntos?”, interrogó. “Sí, me imagino que me acompañe, definitivamente”, contestó el dirigente de JxC. “¿Estás en pareja?”, indagó el conductor de +Entrevistas.



“Estoy muy bien, Luis. Me enamoré. Estoy muy feliz con eso, muy feliz”. Novaresio consultó la identidad del nuevo amor del jefe de gobierno porteño. “Se llama Milagros, me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro... Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien”, respondió Larreta.

Milagros Maylin junto a María Eugenia Vidal y compañía.

La primera foto que circuló tras la oficialización fue en una cena el lunes 10 de octubre junto a sus amigos, María Eugenia Vidal, su pareja Quique Sacco y el dirigente del PRO Emmanuel Ferrario. Milagros tiene excelente vínculo profesional y personal con Vidal, con quien trabajó en la provincia de Buenos Aires y con quien trabaja actualmente siendo parte de su mesa estratégica. Las une la vocación por la política con una fuerte impronta social.



Según trascendió desde el entorno del jefe de Gobierno, Horacio y Milagros se conocieron durante la gestión de la pandemia pero se acercaron con otras intenciones a mediados de 2022 en eventos sociales de amigos en común. Sus amigos coinciden en que la prioridad de ambos fue, es y va a ser siempre sus familias, por eso decidieron tomarse el tiempo que consideraron necesario antes de hacerlo público.

Quién es Milagros Maylin la novia de Horacio Rodríguez Larreta

Oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, Milagros es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Austral (Medalla de Oro) Magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School donde obtuvo la distinción Magna Cum Laude que se otorga al mejor promedio. Además, realizó el Programa Antricorrupción que se dicta en París en LENA, lugar donde estudio Emanuel Macron. Con ocho años de experiencia en el mundo privado -trabajó en una empresa de telecomunicaciones, pasó al sector público en 2016, cuando fue designada como directora general de Tecnología y Ciudad Amigable, bajo la órbita de la Secretaría de Tercera Edad de la Ciudad. Su estadía en la administración porteña fue breve llegó en pleno primer mandato de Larreta, ya que en diciembre de ese año desembarcó en la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Milagros Maylin.

Su enlace con la exgobernadora fue Emmanuel Ferrario, actual vicepresidente primero de la Legislatura porteña, con quien tiene una estrecha relación de amistad desde hace años. Milagros arrancó su travesía bonaerense como directora provincial de coordinación de la gestión, pero al poco tiempo se ganó la confianza de Vidal y fue nombrada subsecretaria de Integración Social y Urbana. Desde ese puesto estuvo a cargo del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu).Su vínculo político con Vidal se mantiene hasta hoy. De hecho, Maylin es una de las referentes de La Marea, una red de líderes impulsada por el “vidalismo”.

Es hincha de Racing Club, como Larreta. Con las derrotas de Mauricio Macri y Vidal en 2019, como otros exfuncionarios nacionales o bonaerenses, Maylin regresó a la Ciudad, donde asumió como jefa de Gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana (Barrio Mugica). Allí, respondía a Diego Fernández, uno de los funcionarios más cercanos a Larreta. Con la llegada de la pandemia del coronavirus, Bana Benegas, exsecretario de Innovación de la Ciudad -quien se fue al sector privado hace unos meses-, la sumó al equipo que coordinaba la estrategia del gobierno porteño para contener el avance del Covid 19.

Desde ese lugar, Maylin colaboró con la coordinación del operativo DetectAR en Barrios Vulnerables, la vacunación Antigripal 2020, los estudios de Seroprevalencia y el programa Mayores Cuidados, según fuentes porteñas. En febrero de 2021, Benegas le encargó la coordinación de los centros de testeos y de vacunación. Desde ese momento, se sumó a la mesa estratégica de Larreta. Antes de las primarias legislativas del año pasado, el jefe de Gobierno promovió su designación como secretaria de Bienestar Integral, dependencia del Ministerio de Salud, que conduce Fernán Quirós.

Por el momento Maylin continuará en su cargo. Sin embargo, podría dar un paso al costado para acompañar al jefe porteño en su intento por llegar a la presidencia de la Nación en 2023. Su preocupación por la Tercera Edad y la soledad en esa etapa de la vida, la llevó a interesarse en la vinculación de perros abandonados con personas de edad avanzada. Eso disparó sus ganas de tener uno propio.

Milagros Maylin junto a su mascota.

En su hogar compartió infancia y adolescencia con perros, desde dogos hasta dalmatas. Y apareció su inseparable perrita, Enola - curiosa e inquieta como Enola Holmes, la hermana de Sherlock y . Indivisibles desde entonces, es su consuelo cuando las cosas no salen bien, su compañera de festejos y fiel compañera de todos los estados de ánimo por los que atraviesa. Milagros es la mayor de sus hermanas: Agustina, de 33, Delfina, de 34, y Magdalena, de 29. La moda le importa poco y nada, salvo cuando se trata de emprendimientos, como el de Costa Esperanza, carteras y accesorios que nacieron en el comedor de una villa, entre las tantas que recorrió, y a quienes ayudó para que el sueño se convirtiera en una fuente de ingresos y sus carteras hoy sean referentes en el mundo de la moda.

Milagros Maylin y sus hermanas.

Otra emprendedora que llamó su atención fue su hermana menor, Magdalena (29), creadora de “Sentido Vertical”: ropa atemporal que pueden usar de 18 a 80 años, apta para todas las generaciones. Hoy, Milagros viste con orgullo sus diseños. Respecto a la actividad física, no le gusta hacer gimnasia. La oficialización de parte de Horacio de algún modo fue un alivio para ambos. El sueño de convivir en la residencia de Olivos está, pero hoy la prioridad pasa por afianzar el vínculo sentimental y familiar.

Milagros Maylin.