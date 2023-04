Luciano Pereyra está en medio de una situación polémica desde que su ex pareja, Milca Gili, estrenara su libro "Oscura" donde relata situaciones similares a las que habría vivido cuando era novia del cantante.

En diálogo con "Intrusos", la escritora expresó: "Es una ficción, pero tiene mucho de mí porque de hecho lo escribo yo. No te voy a mentir, habla bastante de mí. Es la experiencia de cómo vive una modelo que trabaja en Milán, que está muy alejado de ese mundo aspiracional que uno cree".

Milca Gili en la presentación de su libro.

"Todas las personas que hayan salido con un narcisista me van a acompañar un poco en lo que es, este libro, porque el ego te lleva a la locura. Yo sufrí mucho el ego y la soberbia. Me banqué todas", agregó la ex pareja de Luciano Pereyra.

"Salir con un artista es recontra difícil", sentenció Milca Gili que salió con el intérprete de "Porque Aún Te Amo" durante cinco años. "Yo sentía que siempre tenía que dar y siempre anularme para que el otro me quiera", comentó sobre cómo vivía sus relaciones tiempo atrás.

Milca Gili reveló qué vivió cuando terminó con Luciano Pereyra

"Yo vivía en Milán sin ánimo de nada y de repente tengo el teléfono explotado porque él tiene muchas fans y cuando lo ven que sacó dos canciones para su ex con una rubia que era Cande Ruggeri, con un alfajor Milka. A mí me volvieron loca y yo la verdad no creo que esa canción sea para mí o sí, ¿quién lo sabe? Pero bueno, si fue un guiño está todo bien y ahora está pasando lo mismo del otro lado", relató Milca sobre lo que vivió luego de terminar con Luciano Pereyra.

La foto a la que hace referencia Milca.

"El terrorismo psicológico es cuando vos cortás la relación con una persona y te sube la foto donde vos habías estado con él, la florcita que estabas con él, la canción que escuchabas con él, el tiqui, tiqui. Cuando vos cortás con él y el narcicista continúa, continúa, continúa, el otro se ilusiona y el narcisita lo único que quiere es que no lo olvides, el narcisista no quiere ser olvidado", explicó sobre actitudes que habrían tenido con ella.