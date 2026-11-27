Marley compartió un video en sus redes sociales en el que mostró cómo prepara a su hijo mayor para una experiencia muy especial. Con una mochila, una bolsa de dormir y otros elementos indispensables para la aventura, Mirko se mostró feliz con las sorpresas. Milenka también fue protagonista de las imágenes y se sumó a la diversión junto a su hermano.

Marley, Mirko y Milenka

Milenka sorprendió a Mirko con regalos para su primer campamento

Mirko está a punto de vivir una experiencia nueva y Marley quiso acompañarlo con todos los preparativos. A través de su cuenta de Instagram, el conductor publicó un video en el que mostró los regalos que le hizo al nene para su primer campamento, una actividad que despertó una enorme expectativa en el pequeño.

"¡Se viene el primer campamento!", escribió junto a las imágenes, en las que etiquetó a sus dos hijos, Mirko y Milenka. Entre los elementos que recibió se pudo ver una bolsa de dormir azul y accesorios para descansar al aire libre. Lejos de esperar hasta el día de la salida para estrenarlos, el nene quiso probarlos enseguida.

Mirko probó su nueva bolsa de dormir

Uno de los momentos más divertidos del video llegó cuando Mirko se metió dentro de la bolsa de dormir y comenzó a jugar con ella en el piso de su casa. Con una sonrisa y mucha energía, el hijo de Marley se mostró entusiasmado con la idea de pasar una noche de campamento y experimentar todo lo que implica esta aventura.

La complicidad de Mirko y Milenka antes del primer campamento

Pero Mirko no estuvo solo durante los preparativos. Su hermana menor, Milenka, también se sumó a la escena y protagonizó algunos de los momentos más tiernos de la publicación. Mientras su hermano probaba la bolsa de dormir, la nena se acercó para jugar con él y compartir las risas.

Mirko y Milenka, los hijos de Marley

En una de las secuencias, ambos terminaron en el piso, entre abrazos y carcajadas. Mirko, todavía dentro de la bolsa azul, interactuó con su hermanita, que se mostró divertida con el juego. Incluso la mascota de la familia apareció en el video y se acercó a los chicos, que disfrutaban de ese momento de complicidad.

La publicación dejó ver la buena relación entre los hermanos y cómo Milenka acompaña cada vez más de cerca las actividades de Mirko. Aunque todavía es pequeña, la hija de Marley encuentra en su hermano mayor un compañero de juegos y aventuras.

Así, entre regalos, risas y preparativos, Marley compartió un momento cotidiano de su vida familiar que rápidamente despertó ternura entre sus seguidores. Para Mirko, la cuenta regresiva para su primer campamento ya comenzó y, a juzgar por su entusiasmo, la experiencia promete ser inolvidable.