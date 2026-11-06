El dulce paseo de Milenka, la hija de Marley, con su abuela Oma

Oma, la mamá de Marley, ocupa un lugar muy especial en la vida de sus nietos Mirko y Milenka. Desde que el conductor se convirtió en padre, la mujer se mantuvo cerca de los pequeños y acompañó a su hijo en esta nueva etapa familiar. A través de las redes sociales, el conductor suele compartir distintos momentos de sus hijos junto a su abuela, con quien mantienen una relación cercana y afectuosa.

Milenka junto a su abuela Oma

En esta oportunidad, fue Ricardo Wibe, hermano del conductor, quien mostró una escena protagonizada por Oma y la hija menor del presentador. El registro permitió conocer un nuevo momento de complicidad entre ambas y despertó ternura por la naturalidad del encuentro.

El video de Oma junto a Milenka que compartió Ricardo Wibe

En las imágenes se puede ver a Oma mientras pasea a Milenka en un cochecito por una tranquila calle residencial. La madre del conductor lució un diseño estampado en tonos bordó y violeta, mientras caminaba detrás de la pequeña con una sonrisa. Por su parte, la beba llevaba una remera blanca, un short de jean celeste y sandalias, y disfrutaba del recorrido mientras observaba el paisaje.

Junto al video, Ricardo escribió: “Y un día salieron a pasear”, una frase sencilla con la que acompañó este momento familiar. La escena transcurrió en un barrio rodeado de árboles, jardines y casas, en una jornada que Oma y su nieta aprovecharon para compartir un paseo al aire libre.

El especial vínculo de Oma con su nieta Milenka

La relación entre Oma y Milenka también está marcada por gestos que recuperan la historia familiar. Uno de los más especiales fue el regalo que la abuela preparó para la pequeña: una colección de vestidos que había utilizado durante su propia infancia y que conservó durante más de 85 años. De esta manera, algunas de sus prendas más preciadas encontraron una nueva destinataria en su nieta.

Milenka, la hija de Marley

La llegada de Mirko y, posteriormente, la de Milenka significó una etapa muy importante para toda la familia. En una entrevista pasada, Marley había contado cómo recibió su mamá la noticia de que se convertiría en abuela por primera vez. En aquel momento, Oma atravesaba un problema de salud y, según relató el conductor, la noticia coincidió con una notable mejoría. “Mi mamá estaba atravesando un problema de salud y cuando le conté que iba a ser padre, fue como una rehabilitación instantánea y a los meses estaba bien”, recordó. Con el paso de los años, la familia sumó a Milenka y Oma encontró en sus dos nietos nuevos compañeros para compartir momentos cotidianos, como el paseo que Ricardo decidió mostrar a través de sus redes sociales.