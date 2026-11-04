Marley mostró cómo vivió Mirko su día más especial: "Te amo mucho"

Fue un día lleno de emociones para Alejandro “Marley” Wiebe: su hijo mayor, Mirko, cumplió 9 y lo celebraron con una jornada llena de llena de sorpresas y regalos. Su hermanita, Milenka, de un año y nueve meses, presenció cada momento en brazos de su padre.

Así fue el cumpleaños de Mirko

Por la mañana, el conductor, lo despertó cantándole el Feliz Cumpleaños y lo llenó de besos y mimos. “Bebote hermoso, mirá lo hermoso que estás. Lo chiquitito que eras. Un bebito tan hermoso, tan chiquitito, en mis brazos… Naciste a las 5 y 16 de la tarde. Después abriste los ojos por primera vez y me hiciste el papá más feliz del mundo. Te amo mucho”, le dijo.

Marley junto a sus hijos.

Antes de salir hacia el colegio, el cumpleañero apagó una velita en un brownie de chocolate y se emocionó con los carteles, los banderines y un enorme número 9 rodeado de globos de colores. Sin dudas, el de padre e hijo es un amor incondicional. Miradas repletas de ternura, orgullo y mucha complicidad se evidenciaban en cada momento.

La sorpresa de Marley para Mirko en su cumpleaños

Luego de soplar la velita Mirko fue a clases mientras su padre comentaba orgulloso que fue abanderado por su promedio y buen compañero. Por la tarde, cuando regresó a su casa, lo esperaba otra sorpresa: su papá le entregó el regalo: una goma de borrar a la que el nene miró decepcionado aunque igual agradeció.

La casa de Marley decorada para el cumpleaños de Mirko.

Luego, el conductor lo guió en una mini busqueda del tesoro y entre emocionado y divertido, el agasajado recorrió varios ambientes de la casa hasta que llegó a un lugar del living y descubrió dos simuladores de carreras que habían sido instalados especialmente para poder compartir el juego con amigos. Feliz. Mirko abrazó a su famoso papá muy emocionado. y se colocó el casco para zambullirse en el juego con felicidad.