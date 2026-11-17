La llegada de un hijo modifica por completo la dinámica cotidiana y transforma los espacios del hogar en escenarios pensados exclusivamente para el bienestar infantil. En este contexto, Marley comparte a menudo detalles de su vida familiar en su cuenta de Instagram y deja ver los rincones preferidos de sus hijos en las redes sociales. Como la menor de la familia, Milenka, acapara todas las miradas con su simpatía y sus tiernas ocurrencias a sus casi dos años de edad.

En esta oportunidad, un recorrido visual por su dormitorio permite apreciar la propuesta de decoración elegida para su descanso y sus momentos de juego diario, con un marcado predominio de elementos estéticos orientados al diseño interior, el confort y la armonía visual.

Marley mostró el cuerto de Milenka en redes sociales

Milenka y un diseño de descanso con estructura de dosel y tonos neutros

El sector destinado al sueño de Milenka se destaca por una cuna de diseño clásico en color blanco con detalles delicados. La estructura se encuentra coronada por un dosel de tela translúcida que cae con suavidad y aporta un aire romántico y apacible al ambiente, convirtiéndose en el punto focal de la habitación. Las cortinas largas en tonos tierra cubren los ventanales y tamizan la luz natural que ingresa desde el exterior, generando una atmósfera íntima.

La cuna con dosel de Milenka

El piso cuenta con alfombras encastrables de goma eva con formas geométricas en color gris y blanco, ideales para garantizar la seguridad durante sus primeros pasos. Al lado de la cama principal, un gran oso de peluche descansa sobre un modular bajo con estantes organizadores que mantienen el orden de la ropa y los accesorios, logrando una paleta cromática equilibrada que transmite absoluta serenidad.

El cuarto de Milenka con alfombra de goma eva y teclado de inspiracón Montessori

Marley apuesta por sector lúdico con juguetes y estímulos visuales

El espacio dedicado al entretenimiento de Milenka ocupa un lugar central dentro del dormitorio y se conecta de forma directa con la zona de circulación. Los juguetes y elementos didácticos se distribuyen de manera accesible para fomentar la autonomía desde temprana edad. Sobre una de las paredes laterales se observan muebles organizadores bajos que contienen juegos de encastre y libros infantiles ordenados prolijamente. La distribución prioriza las superficies despejadas para permitir que la niña camine con total libertad.

En este entorno de juegos, Milenka luce un encantador jardinero de denim acompañado por una remera clara y un simpático sombrero de tela con detalles de encaje, un outfit fresco, cómodo y canchero para estar en casa. La iluminación cálida refuerza la sensación de hogar acogedor y resalta cada uno de los detalles ornamentales elegidos con un criterio estético muy cuidado.

Estimulación temprana mediante un tablero sensorial y creatividad

El enfoque pedagógico elegido para la habitación incorpora elementos de inspiración Montessori orientados al desarrollo motriz y cognitivo. Contra una de las paredes se ubica un tablero sensorial diseñado para estimular el sentido del tacto y la curiosidad mediante diferentes texturas, manijas, pasador y mecanismos sencillos. Milenka recorre el cuarto provista de fibras de colores y marcadores que utiliza en sus actividades artísticas espontáneas sobre superficies adaptadas.

Milenka cuenta con un móvil de animalitos, y todo en tonos soft

Entre risas y juegos compartidos con Marley, quien bromea al colocarse el sombrero de la pequeña en la cabeza, el dormitorio se transforma en un espacio sumamente dinámico y alegre. De este modo, cada rincón combina diseño interior, funcionalidad y momentos entrañables que tienen como protagonista central a Milenka.