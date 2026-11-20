Con una extensa trayectoria en la televisión argentina, Marley se convirtió en uno de los conductores más reconocidos del entretenimiento. A lo largo de los años, estuvo al frente de formatos como Por el mundo, La Voz Argentina y Tu cara me suena, entre otros ciclos que lo consolidaron como una de las figuras habituales de Telefe. Su estilo descontracturado y su capacidad para generar momentos de humor lo llevaron a construir una identidad propia frente a las cámaras.

Marley

Ahora, el conductor se prepara para asumir un nuevo desafío en la pantalla del canal, esta vez junto a una compañera muy especial: Momi Giardina. Ambos estarán al frente de una nueva temporada de Minuto para Ganar, el clásico formato de entretenimientos que regresará después de cinco años y que tendrá una propuesta renovada.

El regreso de Minuto para Ganar y el anuncio de Marley junto a Momi Giardina

El anuncio llegó después de la presentación del programa a los anunciantes. Desde su cuenta de Instagram, Marley compartió algunas imágenes de ese primer encuentro y adelantó detalles de lo que se verá en pantalla. "Ayer fue la presentación a anunciantes de lo que será la nueva temporada de #MinutoParaGanar!", escribió. Luego, hizo referencia a las novedades del formato y a la buena relación que mantiene con su compañera: "¡Juegos nuevos! ¡Mucho dinero! Y lo que nos estamos riendo con @momigiardina es increíble!".

Marley junto a Momi Giardina

Momi Giordana también quiso compartir su entusiasmo por esta oportunidad y publicó una historia en la que confirmó que ambos estarán al frente del ciclo: "Señoras y señores, esta dupla de conductores hará Minuto para ganar por Telefe y les adelanto que será una bomba, feliz de estar con vos Marley", expresó. El conductor replicó la publicación y le sumó un corazón, en un gesto que reflejó la complicidad que comparten.

El amistad entre Marley y Momi Giordana más allá de la televisión

La elección de Momi Giardina como compañera de conducción de Marley no resulta casual. Ambos mantienen una relación de amistad que comenzó a fortalecerse a mediados de 2025, cuando viajaron a China para grabar distintos contenidos de Por el mundo. Durante esa experiencia compartieron momentos de humor y situaciones que dejaron en evidencia la buena sintonía que tenían frente a las cámaras.

El vínculo entre Marley y Momi Giardina

Con el tiempo, la complicidad de Marley y Momi Giordana también se trasladó fuera del ámbito laboral y dio lugar a una relación cercana. Su química televisiva los llevó a coincidir en nuevas propuestas, entre ellas el piloto de Doble de Riesgo, y a convertirse en una dupla que Telefe volvió a convocar para un proyecto de mayor alcance. Ahora, esa conexión tendrá un nuevo espacio para desarrollarse con el regreso de Minuto para Ganar.