El posteo que compartió Tini Stoessel en su cuenta oficial deja ver un rincón íntimo, relajado y lleno de detalles que hablan de la etapa que atraviesan juntos. Vestida con un buzo gris con capucha y pantalones claros estampados, Tini se acomoda sobre una cama redonda mullida junto a un cachorro golden retriever que muerde un juguete violeta. A su alrededor, el ambiente combina la comodidad de un hogar pensado para descansar con una estética cuidada sin caer en la rigidez. Entre los próximos planes que marcan el calendario de Tini y Rodrigo De Paul destaca el casamiento que celebrarán el 19 de diciembre en Argentina, un acontecimiento que le da un brillo especial a este presente compartido. Lejos de los escenarios y los estadios, este espacio funciona como un respiro real donde el tiempo parece ir a otro ritmo y cada rincón cuenta algo de su vida puertas adentro.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul mostraron su living en Miami

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: Texturas cálidas, maderas oscuras y contrastes serenos

La arquitectura interior de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul apuesta por una paleta neutra donde los tonos tierra y los grises suaves ordenan el espacio. Al fondo, un sofá amplio de tapizado texturado en tonos marrones y grisáceos suma almohadones mullidos y una pila de textiles doblados en un rincón, un gesto cotidiano que le quita solemnidad al ambiente. Frente a ese sillón principal, una mesa ratona cuadrada de madera oscura aporta peso visual y calidez, coronada por un recipiente negro con rosas rojas que suma un acento romántico y clásico. Ese contraste entre la madera firme y el bouquet oscuro logra que el centro del living se sienta acogedor y con carácter, sin resultar pesado.

Tini en casa, en modo relax con sus tres perritos y un living súper cálido.

El piso de porcelanato gris claro unifica el sector y refleja la luz natural que entra por la ventana con vista a hojas verdes tropicales. Ese verde exterior conecta el interior con el clima de Miami y aporta frescura visual a toda la escena. Cerca del borde inferior derecho, otra superficie de madera oscura sostiene un libro de tapa dorada, un detalle discreto que refuerza esa mezcla entre estética contemporánea y calidez doméstica. Nada luce forzado; cada pieza acompaña el ritmo relajado de la casa.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: Un refugio pensado para los perros y un recién llegado

El protagonismo de los animales en la casa de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul salta a la vista apenas se recorre la imagen. La cantante ocupa una cucha circular con borde gris de corderoy y interior claro, un asiento improvisado y súper cómodo donde juega con el cachorro golden retriever que llegó a la familia hace apenas una semana y cuyo nombre todavía no se dio a conocer. Ese nuevo integrante despliega su energía tranquila con un juguete violeta, mientras la cantante lo sostiene con naturalidad y disfruta de esa cercanía tan fresca.

El guiño a Qatar 2022, rosas rojas y un velo de novia

Detrás de ellos, un sillón individual o chaise longue tapizado en tono crema funciona como mirador y zona de descanso para Fifi y Tota, los dos galgos rescatados que ya son parte del clan. Fifi lleva collar rosado y se estira con toda la pachorra del mundo al lado de una pelota celeste, mientras Tota mira hacia el frente en modo vigilante relajado, como si custodiara el sillón sin perder la calma. Esa mezcla de siesta olímpica y pose tranquila muestra una casa donde las mascotas no quedan relegadas a un rincón secundario, sino que mandan en el día a día.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: Recuerdos de gloria y la cuenta regresiva hacia el altar

Sobre el mueble bajo de madera oscura, ubicado contra la pared donde también asoma un panel vertical de madera y una prenda colgada en funda protectora, resalta un retrato enmarcado que remite directamente a la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022. Ese cuadro funciona como ancla afectiva y memoria viva de uno de los hitos más importantes en la historia reciente del fútbol y en la carrera del mediocampista, integrado con naturalidad a la decoración del living.

El recién llegado a la familia que aun se desconoce el nombre

El contraste entre la calma de esa escena doméstica y la adrenalina de lo que viene resulta irresistible. Con el 19 de diciembre marcado en rojo para dar el sí en Argentina, la pareja transita semanas de emociones fuertes, maletas, afectos cercanos y la alegría de sumar un integrante más a su manada. Entre la calidez del diseño, los ladridos suaves y los recuerdos inolvidables, este rincón resume el momento luminoso que viven Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.