More Rial rompió el silencio y habló del escándalo con su ex

More Rial rompió el silencio y dio la cara tras las versiones que acusan a Facundo Ambrosioni de haber participado de una fiesta clandestina el pasado fin de semana.

Mediante un video, la hija de Jorge Rial explicó cómo fue el incidente en el que robaron a su ex pareja. "Están diciendo que Facundo y yo participamos de una fiesta clandestina. La verdad que no, él se fue con sus amigos a Potreros de Garay, a pasar el fin de semana. Lo quisieron robar y le partieron una botella de vidrio en la cabeza, entonces fui yo a buscarlo. Dejen de inventar porque la verdad que no es cierto. Averigüen bien las cosas, fijense ya que se hacen tanto los capos la cantidad de fiestas que hay, a las que yo no estoy yendo y la cantidad de choreos que hay. Él se la llevó bastante bien, pudo zafar pero hay gente que la matan. Fijense un poco más en sus vidas y dejen de romper un poco las pel..", aclaró.

Horas antes, CARAS se comunicó en exclusiva con Ambrosioni quien explicó con detalles los sucedido. "Estamos con los chicos tomando algo y cuando me iba aparecieron ladrones y me quisieron robar todo lo que tenía, me partieron un botellazo detrás de la oreja y me cortaron feo, una herida profunda, por eso me trasladé a un hospital y hablé con Morena quien fue al lugar a buscarme para llevarme a mi casa junto con mi padre".