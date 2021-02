Miriam Lanzoni anunció su compromiso con Christian Halbinger: mirá su increíble anillo

Miriam Lanzoni vive un gran año como participante de "Corte y Confección" con una ficción que pronto saldrá por El Trece de Córdoba llamada "Encurentenados" que es una idea original de ella con producción de Ideas HD. Pero a su gran presente laboral hay que agregarle el fantástico momento que vive con su pareja, el empresario Christian Halbinger con quien anunció que se comprometió hace muy poco.

En diálogo con CARAS Digital la talentosa actriz contó los detalles de la propuesta: "La proposición fue conjunta no creo que el hombre siempre tenga que ser el que propone, fue algo mutuo. Lo hicimos en diciembre sin que nadie se entere cuando viajamos a Brasil fue algo para nosotros y tengo un anillo hermoso al igual que él", comenzó relatando.

Consultada por si estaba en su planes casarse ella contó: "Falta para el casamiento, primero tenemos que hacer cuando se permita la fiesta de compromiso y pero si estamos pensando alternativas, queremos planificar todo desde el disfrute. También tenemos que ver cuándo lo hacemos por temas de trabajo de los dos, pero estamos muy felices con el compromiso", finalizó.

Polémica en Corte y Confección: dos participantes mantuvieron un picante cruce

Corte y Confección edición famosos ya empezó y dos de las participantes protagonizaron un picante cruce. Se trata de Miriam Lanzoni y Matilda Blanco, quien se desempeña como "jefa de taller".

En la primera edición, la ex pareja de Alejandro Fantino se sometió a la picante mirada de la experta en moda quien la acusó de hablar de ella por fuera del certamen. "¿Estuviste hablando de mí?" tiró Matilda ante la mirada incómoda de Lanzoni.

"Me preguntaron si alguna vez me habías calificado la ropa y yo le dije 'Matilda no lo haría una vez, sino mil veces'", respondió Miriam.