Mientras se preparaba para salir, Miriam Lanzoni sufrió un terrible accidente doméstico y relató lo que vivió en en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. Allí, la actriz contó los detalles de la situación que vivió.

“Estaba saliendo para una reunión, iba re contra mil apurada, llevaba mi cartera, carpetas, las llaves en la mano, iba saliendo corriendo literal y me di cuenta que me olvidaba algo“, comenzó diciendo. "Giré sobre mi propio eje, llevaba unas botas como de diez centímetros y antes de salir de mi casa hay un escalón al lado de la puerta, me caí de ese escalón que es bastante pronunciado y me torcí mal el pie“.

“Yo en principio pensé que era un esguince nada más porque me quedó el pie bobo pero pisaba. Mi kinesiólogo me dijo que me quería ver y tengo una quebradura del peroné. Me enyesaron y hoy ya me pasaron a bota, van a ver mañana a ver si sigo con cirugía o no porque está un poco desplazado“, finalizó.

Mirá cómo quedó Lanzoni...

Miriam Lanzoni sufrió un grave accidente doméstico.

Miriam se resbaló en un escalón y se rompió el peroné.

Miriam Lanzoni vive un gran año como participante de "Corte y Confección" con una ficción que pronto saldrá por El Trece de Córdoba llamada "Encurentenados" que es una idea original de ella con producción de Ideas HD. Pero a su gran presente laboral hay que agregarle el fantástico momento que vive con su pareja, el empresario Christian Halbinger con quien anunció que se comprometió hace muy poco.

En diálogo con CARAS Digital la talentosa actriz contó los detalles de la propuesta: "La proposición fue conjunta no creo que el hombre siempre tenga que ser el que propone, fue algo mutuo. Lo hicimos en diciembre sin que nadie se entere cuando viajamos a Brasil fue algo para nosotros y tengo un anillo hermoso al igual que él", comenzó relatando.