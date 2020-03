VIDEO | Mirko hizo un especial pedido al Presidente y él le contestó

Marley comparte a diario las aventuras de Mirko y, esta vez, sorprendió con un video en el que el pequeño llama al Presidente de la Nación.

Es que en esta cuarentena, el niño tiene antojos que su papá intenta controlar para que mantenga una sana alimentación. "Mirko llama al Presidente. Mirko tiene autorizado una pastilla de menta por día y un chocolate porque no quiero que se llene de azúcar y golosinas. Me insistió que quería más y le dije pregúntale al Preaidente si te deja y ahí fue a llamarlo! No se si el Presidente le dijo que si o que no!", expresó el conductor en su cuenta de Instagram donde subió un divertido video del niño.

En la grabación se ve cómo Mirko llama a Alberto Fernández y le pregunta si puede comer más de un chocolate en el día. Siempre istriónico, el niño mantiene una divertida charla en el que muestra también cómo ya puede mantener una conversación.

Pero este video trajo repercusiones y fue el mismísimo Alberto quien decidió contestar el pedido del niño. "Hola Mirko!!! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates porque día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos", dijo el mandatario mediante su cuenta de Twitter.

Hola Mirko!!! Decile a @marley_ok que te autorizo a comer hasta tres patillas de menta y dos chocolates porque día. A eso podes sumarle una golosina más. Lo único que no podes hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley!!! Si ustedes no salen y se cuidan nos cuidan a todos. https://t.co/Jee3QsxzXq — Alberto Fernández (@alferdez) March 29, 2020