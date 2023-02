Mirtha Legrand quiere y desea volver pronto a la pantalla chica para llenar de alegría, información y entretenimiento a sus fieles televidentes que esepran con mucha alegría verla en este 2023 en la TV.

En una entrevista con Intrusos de América TV, Mirtha Legrand fue consultada por su regreso a la TV y las negociaciones con las productoras y canales para que se pueda dar pronto, a lo que la presentadora fue muy directa y categórica con su opinión.

"No está arreglado todavía... Los gerentes de los canales son tan complicados y se pasa el tiempo. Yo no quiero que se pase el tiempo", se sinceró la presentadora.

Mirtha Legrand manifestó su deseo de volver, ya mismo, a la TV. En conversación con Intrusos, Pampito le sugirió potencialmente la posibilidad de irse para América TV, y le preguntó cómo veía esa posibilidad, a lo que la respetada presentadora eligió mantenerse al margen. "Me ponés en un apuro".

La presentadora fue clara en afirmar que no se ocupa del proceso de las negociaciones ante su regreso a la TV, por lo que ella no termina de tener en claro, en qué no se ponen de acuerdo entre el canal y la productora de su nieto Nacho Viale, para que sus programas salgan al aire pronto.

Mirtha Legrand, categórica con su regreso a la TV: "Los gerentes de los canales son tan complicados"

"A mí me encanta, yo necesito trabajar", remarcó la presentadora y recordó cómo fue su regreso luego de la pandemia. "Salí de la pandemia, no con depresión porque no soy depresiva, pero sí con una tristeza, una angustia", confesó Mirtha, haciendo referencia a que su único que la sacó de este estado fue el poder volver a trabajar.

Mirtha Legrand quiere volver a las mesazas políticas

Este es un año de elecciones y se espera que la presentadora, muy crítica sobre la política argentina, pueda volver a tener ese espacio en la TV para hablar de los temas coyunturales que hacen a la política en el país.

Mirtha Legrand remarcó que, en efecto, es un año de política, por lo que se esperaría que su regreso a la TV tenga en la mesaza, a los referentes en el tema político para abordar esos temas en la mesa.

