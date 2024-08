Desde hace más de seis décadas, Mirtha Legrand es parte de las figuras más relevantes de la televisión argentina. Desde su debut como actriz y posterior debut como conductora, la diva se destaca tanto por su rol en los medios de comunicación como por ser una exponente de la opinión pública y un icono de la moda, que vivió diversas tendencias. Lo cierto es que tiene un estilo marcado en la elección de sus atuendos y en este sentido reveló cuál es la prenda que no tiene en su guardarropas.

La prenda que Mirtha Legrand jamás usaría

Los vestidos corte midi, con minuciosos detalles, ya sean bordados o empedrados, son los elegidos frecuentemente por Mirtha Legrand tanto para realizar su programa como para dar en presente en diversos eventos. Asimismo, los trajes compuestos por saco y pollera también suelen ser parte de las elecciones de la conductora, por lo que en ambos casos juega con la variación de tela, confección y colores, para conformar sus outfits.

Lo cierto es que la conductora juega con una gran variedad en sus looks pero con un claro estilo marcado. Es por ello que reveló que hay una prenda que no forma parte de su closet, ya que no la usaría. "¿Qué no le gusta usar para vestir?", fue la consulta de la prensa hacia Mirtha. Sin dudarlo, contestó: "Jean". Y su respuesta condice con su historia de look que luce, es que no hay registro en el que la conductora luzca este tipo de pantalón como así tampoco la tela clásica, que suele usarse tanto para pollera como para camisas y blusas.

El jean es una de las prendas más populares en el mundo, creada hace aproximadamente más de 150 años y que continúa variando en sus diseños, acorde a las tendencias de la época. Para mucho se trata de un "comodín" para sus looks, ya que es adaptable y combinable para diversos outfits para distintas ocasiones.