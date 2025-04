Toto Kirzner sobre su relación con Griselda Siciliani: “No ocupó el rol de Fabián y está bien”

Tomás “Toto” Kirzner fue el protagonista de una íntima entrevista en +Caras, el ciclo que conduce Héctor Maugeri por Caras TV. Durante la charla, el actor y conductor se refirió al vínculo que construyó con Griselda Siciliani, ex pareja de su padre, Adrián Suar.

“Desde que se separaron no nos vemos tan seguido. Sí para los cumpleaños de Margarita, siempre la mejor”, dijo con honestidad. Y al recordar los años en los que su padre y la actriz de “Envidiosa” eran pareja, expresó: “Teníamos un vínculo normal”.

Adrián Suar y Griselda Siciliani junto a Margarita y Toto Kirzner.

La relación entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar, terminó en 2004 con un divorcio marcado por una fuerte disputa legal y mediática por el patrimonio. Según comentó el conductor de +Caras, la madre de Toto y Flor Torrente señaló a Siciliani como una de las responsables de su separación con Suar.

Sin embargo, el hijo de los reconocidos artistas prefirió mantenerse al margen. “Mis padres fueron muy cuidadosos y no me hablaban de su vida privada y amorosa. Vas creciendo y te enterás de cosas, pero no me involucro porque no importa mi opinión y está bien que así sea”, expresó con madurez.

En ese sentido, Maugeri quiso saber qué había podido establecer un lazo profundo con la ex pareja de su papá. Con honestidad, Toto explicó: “Vivía con mi mamá, no veía tanto a mi viejo”. Y al ser consultado si Griselda había ocupado un rol tan cercano como el que Fabián Mazzei —pareja actual de su madre— tuvo en su vida, fue claro: “Fabián ocupaba un rol que yo necesitaba y no hacía falta que Griselda lo hiciera. Y está bien que no haya sucedido. No es necesario tener un vínculo especial con todos. Está bien como se fueron dando las cosas”.

Toto Kirzner reveló el vínculo especial que lo une a Margarita, su hermana menor

Durante la entrevista, también habló del fuerte vínculo que mantiene con Margarita, su hermana menor, fruto de la relación entre Suar y Siciliani. El actor de Mi primo es así (OLGA) se refirió a ella con profundo cariño: “Está gigante, parece una señora de 40 años. Siempre fue muy madura para su edad. Le gustaba organizar, ir a la plaza y cuidar niños, siendo ella misma una niña”.

“Tenemos una relación hermosa. Yo tengo el lugar del hermano mayor. No soy cuida para nada”, agregó con humor. Por último Toto Kirzner la definió: “Margarita es una joya aparte. Es súper especial. Es increíble para la edad que tiene”.