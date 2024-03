El pasado lunes 25 de marzo, el esperado estreno de +CARAS finalmente llegó a la pantalla de CARAS TV. En una noche cargada de expectativas, Héctor Maugeri lanzó su nuevo programa para sumergirse en el universo del espectáculo, la moda y las celebridades con entrevistas íntimas y exclusivas.

Para dar inicio a esta emocionante etapa, Maugeri recibió en su set a una de las figuras más destacadas de la televisión argentina: Mirtha Legrand. La entrevista se desarrolló en un formato living que logró un clima íntimo en cual la diva compartió todas sus experiencias y anécdotas, y donde también reveló muchos detalles.

Durante la charla, la madrina de Caras TV contó cuál fue su relación con el cigarrillo y confesó que le costó mucho dejar de fumar. La protagonista de La noche de Mirtha, expresó que consiguió dejar el cigarrillo gracias a Daniel Tinayre, su eterno compañero, a quien lo recordó con nostalgia y auténtica emoción.

“Yo fumaba y Daniel (Tinayre), mi marido, no fumaba”, comentó la diva. El conductor, intrigado, aprovechó la oportunidad y consultó: “¿Por qué dejaste de fumar? ¿Por qué entendiste que te hacía mal a la salud?”. “Un día Daniel me dio un beso y no le agradó que oliera a cigarrillo. Me dije ‘qué feo que me diga eso, tengo que dejar de fumar’”, explicó la célebre conductora argentina.

MIRTHA LEGRAND EN +CARAS

Luego, detalló: “Hice un esfuerzo. Es horrible dejar de fumar sin especialista, sin alguien que te aconseje”. “Hasta el día de hoy me gustaría fumar, pero no lo hago. Nunca más volví a hacerlo”, confesó la Chiqui.

Profundizando sobre su lucha contra el cigarrillo, rememoró una historia decisiva. “Había dejado de fumar y un día tenía muchas ganas de fumar. Yo sabía donde había cigarrillos, abajo en el living en una cigarrera. Bajé. Abrí la tapa, vi los cigarrillos y dije: ‘Si yo agarro uno, estoy perdida’ Cerré la caja, subí al primer piso y me puse una servilleta en la boca, me ate una servilleta”.

Créditos

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

MDP