Mirtha Legrand y Teté Coustarot festejaron juntas el 25 de mayo: chocolate, Martín Fierro comestible y pastelitos

Después de una semana cargada de emociones tras ganar el Martín Fierro 2026 a Mejor Labor Periodística Femenina por su trabajo en La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand volvió a reunirse con su círculo más cercano para celebrar el 25 de mayo.

Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2026

Mirtha Legrand compartió una tarde especial junto a algunos de sus amigos del espectáculo argentino, entre chocolate caliente, pastelitos y risas. El encuentro quedó reflejado en las redes sociales de Teté Coustarot, quien mostró parte de la reunión y dejó ver el clima cálido y elegante que marcó la celebración patria.

El mensaje de Teté Coustarot este 25 de mayo

Fue Teté Coustarot quien compartió la postal del encuentro a través de Instagram: “Chocolate del 25 con Gino, Dany, María Teresa, Héctor, Amalia y Alejandro con la reina Mirtha Legrand. El Martín Fierro es de chocolate. Feliz día de la Patria”, escribió la conductora junto a la imagen.

El festejo del 25 de mayo de Mirtha Legrand y Tete Coustarot

Entre los invitados estuvieron figuras históricas y muy cercanas a Mirtha Legrand como Gino Bogani, Héctor Vidal Rivas y Alejandro Veroutis, integrantes habituales del círculo íntimo de la conductora. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el Martín Fierro de chocolate que formó parte de la merienda patriótica, una divertida referencia al reciente premio obtenido por Mirtha.

La histórica amistad entre Mirtha Legrand y Teté Coustarot

La relación entre Mirtha Legrand y Teté Coustarot es una de las amistades más sólidas y reservadas del espectáculo. A lo largo de las décadas, ambas construyeron un vínculo basado en la admiración mutua, la confianza y una complicidad que logró mantenerse intacta pese al paso del tiempo. Aunque suelen preservar gran parte de su intimidad lejos de las cámaras, en distintas ocasiones la periodista habló públicamente del enorme cariño que siente por la mítica conductora y del lugar importante que ocupa en su vida.



Mirtha Legrand y Tete Coustarot

Esa conexión volvió a quedar reflejada durante el festejo patrio, donde Teté Coustarot no solo acompañó a la diva en un momento especial tras su reciente reconocimiento, sino que además fue quien decidió compartir con el público una escena íntima y cálida de la celebración. Así, entre chocolate caliente, pastelitos y un Martín Fierro comestible, Mirtha Legrand celebró el 25 de mayo rodeada de afectos y atravesando uno de los momentos más felices de este último tiempo.