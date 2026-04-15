Teté Coustarout presentó a su familia menos conocida

La icónica modelo, periodista y conductora Teté Coustarot siempre se ha caracterizado por manejar su vida privada con una elegancia y discreción admirables. Sin embargo, recientemente decidió abrir las puertas de su intimidad a través de sus redes sociales para compartir una serie de imágenes exclusivas de un evento muy especial.

Bajo el título de un encuentro íntimo y cálido, Teté Coustarot presentó oficialmente a su familia menos conocida, regalando a sus seguidores postales llenas de afecto, estilo y complicidad.

El clan Coustarot: Unión y estilo en cada detalle

En las fotografías compartidas en Instagram, se puede ver a la conductora celebrando junto a sus seres más queridos en lo que parece ser una velada de homenaje y reencuentro. Una de las imágenes más comentadas fue la de las tres hermanas Coustarot: Teté, Yaya y Diana. Las tres deslumbraron con conjuntos que reflejan la genética de la elegancia que las caracteriza, optando por estampados sofisticados y colores vibrantes que armonizaban perfectamente con el entorno.

Teté Coustarot junto a sus hermanas Yaya y Diana

Pero el círculo íntimo no terminó allí. Teté también dedicó espacio a los pilares fundamentales de su vida cotidiana: Carlos Gaziglia, quien es su marido y compañero de vida. El caballero apareció sonriente a su lado en las terrazas del evento.

Teté y Carlos Gaziglia

Josefina Villar, su hija, que heredó el porte y la distinción de su madre, luciendo un impecable diseño en color negro con detalles cut-out. Además, se pudo ver a su sobrino Patricio Paludi, quien asistió junto a sus hijos, Candelaria y Salvador, representando a las nuevas generaciones del clan.

La familia de Teté Coustarot

El evento, que contó para celebrar la vida de Sara Mesquida, se desarrolló en un ambiente que combinaba la calidez de un salón rústico con vistas espectaculares a las sierras. Teté Coustarot, fiel a su estilo como referente de moda, eligió para la ocasión un conjunto de dos piezas con estampado de pitón en tonos tierra, complementado con un collar artesanal de gran formato que se convirtió en el centro de todas las miradas.

Teté y Sara Mesquida

La publicación en Instagram no tardó en llenarse de comentarios de figuras del espectáculo y seguidores que celebraron ver a la conductora tan bien acompañada. "Qué linda familia, Teté", y "La elegancia viene en la sangre", fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Por qué esta presentación es tendencia

A diferencia de otras figuras que exponen su día a día constantemente, Teté Coustarot dosifica sus apariciones personales, lo que convierte a estas fotos en un material de alto valor para sus fans. Ver a su hija Josefina Villar y a sus sobrinos permite conocer el lado más humano de una de las mujeres más influyentes de la televisión argentina.

La presencia de Carlos Gaziglia también reafirma la solidez de una pareja que prefiere el perfil bajo, alejados de los flashes mediáticos, pero presentes en los momentos que realmente importan.

La presentación de la familia de Teté Coustarot no solo nos deja ver quiénes son las personas que la sostienen detrás de cámaras, sino que también nos da una lección de cómo llevar la fama con naturalidad. Entre hermanas, hijos y sobrinos, la conductora demostró que, más allá de las pasarelas y los estudios de grabación, su mayor éxito es, sin duda, el clan que ha sabido construir y mantener unido.

AM