El sorpresivo vínculo familiar entre Mirtha Legrand y Emanero

Mirtha Legrand es la conductora más importante de la televisión argentina. Su presencia en la pantalla llegó a crear conexión con celebridades internacionales e impuso un formato de entrevistas que se mantiene en la actualidad. Emanero, por su parte, es un cantante, compositor y productor musical, que dio vuelta el género urbano en los últimos años. Ambos personajes se mantienen en la mirada pública, pero en diferentes focos de sus carreras.

Sin embargo, un secreto a voces comenzó a viralizarse, luego de que el cantante revelara un sorpresivo vínculo familiar. Lejos de lo que muchos esperaban, la Chiqui y el artista son parientes lejanos. Este hecho dejó boquiabiertos a sus seguidores, y fue Emanero el que explicó que prefería mantenerlo en secreto por una vergonzosa situación.

Emanero, Mirtha Legrand

Diferentes carreras que los guiaron a los medios de comunicación: las vidas de Mirtha Legrand y Emanero

El mundo del arte, la farándula y los medios de comunicación conectan los caminos de diversos personajes con intereses variados. Mirtha Legrand conoce esto muy bien, ya que su paso por la televisión argentina la llevó a conocer a muchísimas celebridades de todo el mundo. La Chiqui es la conductora más importante del país, gracias a su paso en la actuación y en la conducción, que la llevó a marcar hitos históricos y formar una carrera que sigue vigente y en el recuerdo de todas las generaciones.

Sin embargo, lejos de la mirada de las cámaras y más cercano al mundo de la música, comenzó a formarse otro artista que logró fusionar en un formato elegante y urbano a importantes cantantes de diversos estilos. Emanero revolucionó al género urbano, creando grandes colaboraciones que se viralizaron en redes sociales. Su vida se distingue mucho de la de Mirtha Legrand, teniendo una relación diferente con los medios de comunicación y de estilo frente a su vida pública.

A pesar de que estos dos personajes argentinos marcaron sus caminos en la vida de los usuarios de las redes sociales, hay algo en su historia que los conecta. Nada tiene que ver sus encuentros con otros famosos o su capacidad de conectar diferentes perfiles con un proyecto en común. Por el contrario, ambos mantienen un vínculo familiar, que el cantante decidió mantener en silencio hasta que salió a la luz.

Mirtha Legrand, Emanero

Emanero reveló que es pariente lejano de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

A pesar de sus insistencias por mantenerlo en secreto, Emanero se vio viviendo una situación, donde era imposible ocultar su vínculo familiar con Mirtha Legrand. En su paso por Otro día perdido (eltrece), Mario Pergolini sorprendió al cantante cuando le contó que se había enterado del "secreto familiar". El conductor, con su actitud picante y extrovertida como siempre, quiso saber más, y logró que Emanero revelara que su bisabuelo y el padre de Mirtha eran hermanos.

"Vinieron los dos tipos de España, vinieron a Coronel Dorrego. Uno se quedó en Coronel Dorrego, tuvo familia, ese es todo mi linaje y el otro se fue para Rosario y la tuvo a Mirtha y ese es el otro", explicó el cantante en vivo. De esta manera, demostró que ella era su "abuela lejana", y que la conductora no estaba al tanto de esta conexión. Sin embargo, cuando comenzaron las bromas sobre que debía contarlo públicamente, Emanero reveló que le daba vergüenza, ya que no quería que pareciera que se estaba "colgando" de la fama de la Chiqui. Por eso, decidió mantener el secreto, incluso semanas antes, cuando almorzó con Juana Viale.

El silencio de Emanero sobre su "secreto" con Mirtha Legrand: el encuentro con Juana Viale

El 1 de mayo del 2026, se emitió el programa de Juana Viale que contó, entre los invitados, con su "familiar lejano" Emanero. El cantante se sentó junto a la nieta de Mirtha Legrand, Juan José Campanella, Julia Calvo, Pachu Peña y Connie Ballarini. Durante el mismo, no se habló de la conexión entre ambas familias ya que, según explicó el artista, nadie lo sabía fuera de él y su entorno. Es por eso que, durante el programa, se dedicó a hablar de su camino por la música.

Entre los momentos importantes del almuerzo, se encuentra el cierre musical del programa, donde él sorprendió con sus talentos al interpretar en vivo sus reconocidos éxitos "Adicto" y "Atorrante". Además, reveló su paso por la música, desde sus comienzos en el rap y el hip-hop a los 15 o 16 años, hasta la actualidad donde alcanza su gran presente dentro de la industria. Juana Viale se mostró sorprendida con los talentos de su invitado, lejana del conocimiento sobre su vínculo familiar.

Emanero en Almorzando con Juana Viale

Mirtha Legrand y Emanero mantienen un sorpresivo vínculo familiar, que se mantiene oculto entre los integrantes de ambos clanes. Sin embargo, lejos de querer viralizarlo, el cantante decidió mantenerlo en silencio, dejando en claro que no era algo que quisiera contar o repetir en muchas ocasiones, y creando una diferencia entre el paso de su carrera en los medios de comunicación, con el de la Chiqui.

A.E