Juliana Awada y Mirtha Legrand coincidieron con looks azules y brillantes en un importante evento de la noche porteña

La gala de la Fundación Fernández reunió a importantes figuras de la escena social argentina en el Palacio Libertad, pero hubo dos mujeres que se robaron todas las miradas gracias a sus estilismos elegantes y atemporales. Juliana Awada y Mirtha Legrand coincidieron con apuestas fashionistas que, aunque reflejan generaciones y estilos personales distintos, compartieron una misma esencia sofisticada.

Juliana Awada en un importante evento de la Fundación Fernández

Tanto Juliana Awada como Mirtha Legrand eligieron vestidos largos en tonos azul profundo y trabajaron el brillo desde un lugar refinado y clásico, lejos de los excesos. Con siluetas femeninas, accesorios discretos y beauty looks elegantes, lograron dos de las apariciones más comentadas de la noche porteña.

El sofisticado vestido metalizado de Juliana Awada

Para el evento, Juliana Awada apostó por un vestido largo azul noche completamente cubierto de microbrillos. El diseño tenía una silueta recta y limpia, con mangas francesas y escote cerrado, manteniendo el estilo minimalista y pulido que la caracteriza. Uno de los detalles más destacados fue la abertura lateral pronunciada, que aportaba sensualidad de manera elegante y ayudaba a estilizar la figura.

Juliana Awada

La empresaria completó el estilismo con un clutch negro satinado y sandalias oscuras minimalistas, dejando que el vestido fuera el protagonista absoluto. El beauty look también siguió esa línea sobria y moderna, con ondas suaves y maquillaje luminoso en tonos neutros.

El estilismo clásico de Mirtha Legrand en terciopelo azul

Por su parte, Mirtha Legrand llevó un estilismo mucho más ligado al estilo clásico hollywoodense. La conductora eligió un vestido largo de terciopelo azul profundo, una textura que aportó riqueza visual y mucha presencia bajo las luces de la gala.

El diseño se destacaba especialmente por los bordados con pedrería y brillos en el escote, los hombros y las mangas largas, creando un efecto joya que iluminaba el rostro y elevaba todo el conjunto. Como suele hacerlo en sus grandes apariciones, Mirtha Legrand acompañó el look con joyería discreta y refinada.

Aunque cada una llevó deslumbró con su estilismo desde universos distintos, tanto Juliana Awada como Mirtha Legrand demostraron que la elegancia atemporal sigue siendo una de las grandes protagonistas de las noches de gala.