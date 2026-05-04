Teté Coustarot homenajeó a Norma Aleandro por sus 90 años

Desde hace décadas, Teté Coustarot ha mantenido una cercana relación con Norma Aleandro, basada en el respeto y la admiración mutua. A lo largo de los años, ambas compartieron momentos que quedaron en la memoria de sus seguidores y en el patrimonio cultural del país. La publicación en conmemoración del cumpleaños de la actriz pone en evidencia cuánto admira esa amistad.

La publicación de Teté Coustarot que conmovió a sus seguidores

En el mundo del espectáculo argentino, las amistades y los recuerdos compartidos son tesoros que trascienden el tiempo. Recientemente, Teté Coustarot sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales que no solo celebra el cumpleaños número 90 de la reconocida actriz Norma Aleandro, sino que también rememora un momento icónico en la historia del cine nacional.

Teté Coustarot

La conductora decidió seleccionar una fotografía que muestra el instante en que ambas se reunieron después de que la actriz reciba el premio Oscar por la película "La Historia Oficial". No solo estaban ellas dos en el encuentro, sino dos figuras más del mundo del espectáculo.

Norma Aleandro//Instagram

El mensaje de Teté Coustarot para Norma Aleandro

La periodista compartió una imagen de unos cuantos años atrás, en blanco y negro donde mostró a cuatro figuras emblemáticas: Teté Coustarot, Norma Aleandro, Mirtha Legrand y Elsa Serrano, vestida con un elegante diseño de la diseñadora fallecida. Las cuatro mujeres del espectáculo estaban vestidas de gala y sonrientes.

La publicación generó una gran repercusión en las redes sociales, donde los seguidores y figuras del medio expresaron su admiración. La historia detrás de esa imagen revela la amistad y el respeto mutuo entre estas figuras que marcaron época en el cine y la televisión argentinas.

Posteo de Teté Coustarto junto a Norma Aleandro, MIrtha Legrand y Elsa Serrano

"Feliz cumpleaños Norma querida. Recordando con esta imagen el festejo en tu vuelta al recibir el Oscar por la Historia Oficial, junto a Mirtha Legrand y Elsa Serrano, quien fue la diseñadora de tu vestido", escribió Teté Coustarot en homenaje por los 90 años de Norma Aleandro.