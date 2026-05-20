Súper Mirtha Legrand: después de la noche de los Martín Fierro fue a la gala de la Fundación Fernández

Luego de que se recuperara de un cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand reapareció públicamente en la gala más importante de la televisión argentina: los Martín Fierro 2026. Una vez más, la conductora fue parte de una noche a puro glamour, polémicas y reencuentros. Sin embargo, no fue el único lugar al que asistió ya que horas después volvió a brillar en un nuevo evento nocturo, de gran relevancia como es la gala de la Fundación Fernández.

Mirtha Legrand deslumbró en una gala solidaria: "Soy de fierro"

A sus 99 años, Mirtha Legrand volvió a demostrar que atraviesa uno de sus momentos más activos de su vida. Luego de haber asistido a los Martín Fierro 2026, la diva disfrutó de otra elegante salida nocturna al asistir a la tradicional Comida Anual Solidaria organizada por la Fundación Fernández en el Palacio Libertad.

Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2026 (Crédito: APTRA)

El evento celebró los treinta años de trabajo de la entidad en el Hospital Dr. Juan A. Fernández y reunió a importantes donantes, entre autoridades, personalidades del arte, la cultura y la sociedad. Durante la velada, se recordaron las principales obras realizadas por la fundación a lo largo de su historia y también se proyectaron futuras acciones solidarias.

Como ocurre en cada una de sus apariciones públicas, Mirtha Legrand fue una de las grandes protagonistas de la noche. Apenas llegó al lugar, los invitados quisieron acercarse para saludarla y tomarse fotografías junto a ella. Siempre cercana y carismática, la presentadora accedió sonriente y posó feliz con quienes se lo pidieron.

Además, también dedicó unos minutos a conversar con la prensa presente. Ante las cámras de CARAS, dejó una frase que rápidamente llamó la atención y reflejó el gran momento personal que atraviesa. “Soy de fierro”, expresó entre risas, haciendo referencia a lo bien que se siente a su edad.

El look sofisticado y glamoroso que eligió Mirtha Legrand

Para la ocasión, Mirtha Legrand apostó por un estilismo elegante y clásico. Fiel a su impronta, lució un vestido largo de terciopelo azul noche, de mangas largas y silueta recta, una pieza sofisticada y de alta costura que resaltó su estilo distinguido. La tonalidad del diseño no pasó desapercibido ya que se trata de una fuerte tendencia este 2026.

Además, la prenda se destacó especialmente por sus delicados bordados y aplicaciones de pedrería brillante en el escote, hombros y puños, detalles que aportaron glamour y luminosidad al outfit. Mirtha Legrand completó el look con joyería a tono y un beauty look clásico en ella.

Para enfrentar las bajas temperaturas, la artista llegó al sitio con un abrigo negro de piel sintética de estilo glam, una de las prendas estrella de la temporada otoño-invierno 2026. Un complemento que elevó por completo su look e hizo brillar su entrada. De esta manera, tras los Martín Fierro 2026, Mirtha Legrand volvió a brillar en la noche porteña y dio muestras de su vigencia y de su pasión por los eventos sociales a sus 99 años.