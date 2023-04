Momi Giardina se incorporó al equipo de "Nadie Dice Nada" y en un debate en el que se planteó cómo se manejan algunas relaciones interpersonales hoy en día, surgió el tema de los hombres que contestan cortantes pero sin soltar aunque no les guste la mujer que está del otro lado. Esto hizo reaccionar a la artista que se mostró indignada.

"Chicos no hay que rogarle la atención a nadie, las cosas tienen que fluír y si no fluyen, chau. Les juro por Dios, me da dolor de panza leer esto. De verdad, da la casualidad que en todas estas conversaciones los hombres contestan así monosilábicos. Sé empático, no podés contestar con monosílabos, ¡andá a cagar!", expresó Momi Giardina a flor de piel.

Momi Giardina.

"Una cosa es cuando hay interés y otra cosa es esto de que quizás una mina no te gusta pero igual le contestás de una manera para tenerla ahí, porque a vos por tu ego, te gusta tener a la minita ahí. Y con eso andate a cagar", continuó la actriz que poco a poco iba enojándose más con la situación.

Como si eso fuera poco, Momi Giardina lanzó: "Es una persona que no le interesa estar con ella pero igual la sanatea y el chamuyo...no hables, andá con las acciones bebé. Se piensasn que son sultanes, que hay que tenemos que estar a la disposición de ellos, pero ¿quién carajo se piensan que son? Yo no voy a estar a tu disposición, cuando yo quiero también quiero".

Cómo fue la llegada de Momi Giardina a LUZU TV

En 2022, el 8 de agosto se estrena el programa "Fresco y Batata" por Luzu TV donde es la conductora junto a Santiago Talledo. El mismo se emitía los domingos a las 21hs mediante Youtube y Twitch durante inicialmente 8 capítulos. La primera emisión tuvo una media de audiencia de 30.000 personas en directo, además fue Trending Topic N°1 en Twitter durante toda la programación.

Luego de su primera emisión y logró una media de 20.000 personas en directo, entrando a los primeros 10 puestos del Trending Topic de Twitter y una media aproximada de 100.000 reproducciones por capítulo.

Momi Giardina.

El 6 de Octubre el programa renueva su grilla y pasa a emitirse todos los miércoles de 21hs a 23hs, manteniendo su audiencia e ingresando durante sus emisiones al Trending Topic de Twitter. Luego de 18 programas Fresco y Batata finalizó el 15 de diciembre de 2022 pero gracias a la buena recepción que tuvo Momi Giardina en el público, Nico Occhiato le propuso ser el reemplazo definitivo de Nati Jota en "Nadie Dice Nada".