Mónica Farro se enfrentó a Morena Rial luego del polémico robo que existió en los camarines de América durante la emisión de "LAM". Morena Rial se sintió expuesta por la situación y tuvo dichos desafortunados en contra de la vedette que exige que la hija de Jorge Rial le pida disculpas.

En "Polémica en el Bar", debatieron este tema y Marcela Tinayre expresó que considera que Morena Rial no tiene por qué pedirle perdón a Mónica Farro, lo que hizo estallar de furia a la artista que se despachó desde sus redes en contra de la conductora.

Mónica Farro.

"Muy loco escuchar anoche en 'Polémica'... a las señora MT decir... 'no tenés que pedir tantas disculpas'", sentenció Mónica Farro a través de su cuenta personal de Twitter, donde recibió el apoyo de sus seguidores.

"Perdón? si a vos te tratan de [email protected] dirías lo mismo? La verdad son de terror, ya dan asco!", cerró la Farro visiblemente indignada con lo que estaba viendo en la pantalla.

La publicación de Mónica Farro.

Morena Rial fulminó a Mónica Farro tras ser acusada de robar en LAM

En la denuncia que Mónica Farro hizo en la comisaría se declaró un faltante de 143 mil pesos, el cual, según los datos del banco, fue destinado por el ladrón a productos de belleza y ropa. Dado el tipo de compra y las fechas coincidentes del robo con la visita de Morena Rial a LAM, en las redes no tardaron en asociarla como la potencial culpable, teniendo en cuenta otros episodios similares.

"Con todo lo que hablan, no me extrañaría, ¿pero ¿cuánto le podés sacar, sin desmerecer, a Mónica Farro?", lanzó tajante Morena Rial. Luego, bromeó sobre la situación hipotética de comprar con la tarjeta de la panelista invitada: "Yo soy Morena Rial y voy a comprarte a un local con la tarjeta de Mónica Farro. Me vas a decir 'pibita, estás loca'".