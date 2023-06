LAM fue noticia esta semana y no precisamente por alguna primicia o escándalo con las angelitas. Durante la jornada del miércoles se conoció que a Mónica Farro, Marcela Feudale y a Estefi Berardi le habían robado algunas de sus pertenencias en los camerinos de América TV.

Aparentemente, el delito se cometió mientras estaban en el aire la noche del martes. Ese día, More Rial estaba en el piso de LAM dando polémicas declaraciones sobre su conflicto con Jorge Rial. También asistió la actriz Luisa Albinoni, más no usó los camerinos del lugar. "El miércoles, nos escribe Marcela Feudale que fueron a comprar cosas con su mamá, y se dio cuenta que no tenía efectivo en su tarjeta de débito. Le pareció raro porque ella tenía en su cuenta", reveló Ángel De Brito en el programa de radio que actualmente sustituye a Yanina Latorre.

Mónica Farro.

Asimismo, una de las más afectadas fue Mónica Farro. La vedette realizó la denuncia correspondiente al ver que sus tarjetas fueron usadas en algunos establecimientos comerciales y el monto que habían gastado era casi de 150 mil pesos.

Cuánto le robaron a Mónica Farro en los camerinos de LAM

En este mismo sentido, la noche de este viernes, Farro habló con LAM para contar más detalles de los sucedido. "El robo fue en el camarín que compartían Marcela Feudale, Estefi Berardi y Mónica Farro quien ese día estaba haciendo de angelita invitada", dijo Ángel De Brito, destacando que fue Marcela quien detectó las irregularidades luego de que se diera cuenta de que el cargador de su teléfono no se encontraba en su cartera, dicho aparato asciende los 90 mil pesos. Después, al día siguiente, en una confitería se sorprendió al ver que las tarjetas de su madre también habían desaparecido.

Seguidamente, Estefi Berardi reveló que le robaron dos mil pesos en efectivo y que le "rebotiaron" el tarjetero. Al darse cuenta que posiblemente le habían tomado fotografías a los datos de sus tarjetas, se comunicó con los bancos correspondientes para reportar las mismas y evitar un hurto mayor.

Pero, Mónica Farro no corrió con la misma suerte y confesó: "Ayer estaba re triste, mal, angustiadísima, no podía creer nada. Dije: 'me hackearon todo, qué hicieron', hasta que vi que no tenía el plástico de la tarjeta", partió comentando la vedette, afirmando que ese día, en comparación con otros, decidió llevar su monedero para hacerle bulto a la gran cartera que usaría esa noche como parte de su outfit. Seguidamente, comentó que llamó a la producción porque le faltaban algunos productos de maquillaje, más no le prestó mucha atención.

"Al jueves tengo que hacer una transferencia en la mañana, abro la aplicación del homebanking para hacer la transferencia y veo cuatro gastos altos que no eran míos de los cuales dije 'whats?'", recordó. En total, a Mónica Farro le robaron de su tarjeta de débito el monto de 143.451 mil pesos.

Todo sucedió en el piso de LAM.

Los gastos fueron en una reconocida cadena de farmacias, carteras y un supermercado chino, siendo en el local de medicinas y productos de belleza el lugar donde los delincuentes hicieron el mayor gasto, con retiro de efectivo incluido.

Quién es el culpable del robo en LAM donde la afanaron más de 140 mil pesos a Mónica Farro

Ángel De Brito, Marcela Feudale y Estefi Berardi ya tienen las sospechas de quién fue el culpable de este hurto. Según el conductor, en los pasillos del canal hay cámaras y se observó quiénes entraron en los camerinos y la cantidad de veces que lo hicieron, mientras ellos estaban en vivo. No obstante, no quisieron revelar cuáles serían los sospechosos de esta polémica.

Trascendió, además que, América TV se hizo cargo de lo robado a Mónica Farro y a las demás panelistas. El canal le pagó en efectivo lo que les fue arrebatado.

